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▲警政署重要緊急查緝專案刊出陳啓昱通緝照，遭民眾砲轟。（圖／刑事局網站）

台鹽綠能前董事長陳啓昱涉及光電弊案，未現身11月1日羈押庭，橋頭地檢署代行拘提未果，台南地院認定陳啓昱已逃匿，昨天駁回南檢聲押，待陳啓昱到案後，南檢再向地院聲請羈押。據了解，各界質疑台南地檢署在刑事局重要緊急查緝專案網頁上，刊登的陳啓昱照片疑似年代太過久遠，導致民眾難以辨別，南檢後續也緊急更換照片，換成一張媒體2019年所拍攝的照片去背版本，再引發爭議。民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，疑掏空台鹽11億元後失聯神隱，台南地院1日召開羈押庭，因無故未到案發出拘票，4日依法發布通緝，並於今日刊登上刑事局重要緊急查緝專案網頁上。不過，照片卻看起來太過年輕，不但是頭髮烏黑、皮膚緊緻，甚至彷彿像是開過美顏濾鏡。照片PO出後，引起網友熱議，就連黃揚明也忍不住發文：「結果正式查緝專刊使用的陳啓昱照片，應該是至少20年前的模樣。這是在搞笑嗎？」南檢後續也將照片更換，然而卻又被抓包是用媒體2019年拍攝的照片，經去背模糊後再上傳，再度引發討論。民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，疑掏空台鹽11億元後失聯神隱，卻遭台南地院無保請回，台南地院1日召開羈押庭，不過陳啓昱未到庭，檢方發拘提未果下於4日發布通緝，台南地院12日以陳啓昱已逃亡通緝，無從依法訊問被告，檢方聲請羈押陳啓昱不能准許應予駁回。台南地院指出，檢察官於10月23日以被告陳啓昱涉犯公司法未繳納股款罪、商業會計法之填製不實會計憑證罪、利用不正方法致使財務報表生不實結果罪、刑法之使公務員登載不實罪、證券交易法之使公司為不利益交易罪、特别背信罪等罪嫌重大。證券交易法之罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有事實足認為有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞為由，聲請羈押並禁見、通訊。法院10月24日訊問後，認犯罪嫌疑不足裁定被告請回，但檢察官於10月25日提起抗告，台南高分院10月28日裁定撤銷原裁定並發回台南地院重開羈押庭。台南地院原訂10月31日下午2時開庭，惟因康芮颱風來襲，台南市政府及高雄市政府均宣布停止上班而順延至11月1日開庭，惟被告並未到庭，法院同日依法囑託橋頭地檢署代為拘提被告未果。台南地院表示，被告已11月4日經台南地檢署發布通緝，迄今未緝獲，顯已逃匿，台南地院無從依法訊問被告陳啓昱，是檢察官於偵查中聲請對陳啓昱羈押，因情事變更不能准許，應予駁回。本件得抗告。