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▲王大陸（左二）開心和大象自拍。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲楊祐寧（左二）提議晚點開店，然而主廚張艾嘉（右二）嚴正拒絕，讓場面陷入緊張。（圖／泰坦星文創影視提供）

熱播中的《艾嘉食堂》話題十足，最新一集中，楊祐寧提議延後開店以應對繁重工作，卻被主廚張艾嘉堅決否決，現場氣氛緊繃，讓柯佳嬿都忍不住跳出來緩頰。此外還有兩位神祕客人光臨餐廳，卻因王大陸聽不懂英文，不知道對方是記者，最後他們只好默默離開，楊祐寧得知後崩潰直呼：「我們必比登就這樣錯過了啦！」《艾嘉食堂》開業以來人氣飆升，連當地的神秘食評客人也上門探訪。兩位神秘客突然蒞臨，仔細觀察餐廳環境、菜單與服務細節，甚至在結帳時主動向外場的王大陸表明記者身份，然而在美國留學過的王大陸，卻聽不懂「Reporter」一詞，柯佳嬿也錯以為對方在詢問《艾嘉食堂》播出平台，最終這場雞同鴨講的對話讓他們無奈離開，在廚房裡的楊祐寧聽聞這件事後，崩潰大喊：「我們的必比登推薦就這樣錯過了！」為了鼓勵大家達成業績目標，張艾嘉決定每天把收入寫在牆上激勵士氣。她還特地採購一系列鳳梨裝飾品，包括洋裝、襯衫、桌巾，甚至打算在櫃檯放上鳳梨，並解釋說：「鳳梨就是財富，我們要旺起來！」這天餐廳業績突破6480泰銖，首次達成目標，讓全員大為振奮，甚至開始自信爆棚，想像收入破萬牆上寫不下該怎麼辦，楊祐寧則笑說：「寫到五位數我就在這裡定居了！」在食堂的首個店休日，楊祐寧、柯佳嬿和王大陸相約出遊，開心地與蘇梅島的大象親密接觸、開心合影。而王大陸看到在島上散步的小豬後，竟聯想到食堂的刈包，讓楊祐寧忍不住搖頭說：「You so mean！（你太壞了！）」他們也在海上玩溜滑梯、水上摩托車等設施，徹底放鬆身心，在歡笑聲中度過了愉快的休假時光。回到宿舍後眾人認真開起經營會議，由於他們優秀的表現，製作單元決定開始完全不提供任何協助，面對增加的工作量，楊祐寧認真建議晚點開店，讓大家有充足時間準備，卻被主廚張艾嘉秒打槍，柯佳嬿忍不住出聲緩頰，現場氣氛一度陷入緊張，也讓人期待接下來的發展。《艾嘉食堂》每週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間10點上線，華視主頻則於隔週六晚間8點播出。