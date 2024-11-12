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國立政治大學與韓國成均館大學締結姊妹校一甲子，為見證這段深厚情誼，今（12）日政大特別頒贈名譽教育學博士學位予成均館大學總長劉址範（YOO JI BEOM），表彰其在韓國教育及國際社會的卓越貢獻。典禮現場除了兩校師長貴賓外，駐台北韓國代表部李殷鎬 (Lee Eun Ho) 代表亦蒞臨見證這歷史性的一刻。政大在1964年與成均館大學簽署學術合作協議，是兩校各自校史上第一所姐妹校。六十年來，政大與成均館大學歷屆校長彼此親訪，透過深度交流與互頒名譽博士學位，肯定彼此在高教界的卓越成就。此外，兩校在學術研究及教育上的合作不曾中斷，無論是中文、韓文專業領域的學術交流，或是教授互訪任教，雙方始終保持密切互動。成均館大學創立於1398年，為韓國最古老的高等學府，現今更躋身該國前五大頂尖學府之列。在人文、社會科學及商學等領域表現卓越，生醫、管理學門也深受國際肯定，更是全球少數以東方儒教精神為立校基礎的大學。現任總長劉址範不僅掌舵成均館大學，更是韓國國家戰略技術規劃委員會重要成員，曾在多個國家級和國際奈米技術組織擔任要職，以其專業建樹，為韓國及國際社會貢獻卓著。政大校長李蔡彥親自宣讀表彰辭並為劉址範總長撥穗。李蔡彥讚揚劉總長帶領成均館大學在奈米技術研究與教育領域屢創佳績，不僅大幅提升校譽，更致力深化與政大的學術合作，為臺韓教育文化交流寫下嶄新篇章，因此特頒名譽教育學博士學位，以表彰其卓越貢獻。他也強調，成均館大學是政大最重要的國際夥伴之一，雙方合作範疇廣泛，從學生交換留學到教授互訪任教，交流網絡綿密深遠。作為一所重視國際化的大學，政大持續關注全球局勢發展，並與各國政府和國際機構建立合作關係。他期待未來能借重劉總長在工程、教育文化及國家戰略技術等領域的專業，攜手推動跨領域研究，共同培育兼具專業實力與國際視野的優秀人才。成均館大學總長劉址範則表示，獲得政大授予的名譽教育學博士學位，不僅僅是個人的成就，更象徵成均館大學與政大長久的友誼與合作。他期盼，未來雙方能擴大合作範疇，共同因應氣候變遷、經濟不平等、社會矛盾等全球性議題，透過教育與研究為下一代開創美好未來。劉址範也提到，成均館大學明倫堂至今仍懸掛著1984年由政大校友會副會長陳立夫所題的「德化萬邦」匾額，傳遞德行教化天下的理念。他強調，在AI快速發展的時代，人類的創造力與道德價值更顯重要，將是未來社會的核心所在。同時，為紀念這段彌足珍貴的情誼，政大達賢圖書館特別於11月12日至15日舉辦「六十年的跨國學術情誼」特展，展出兩校交流的珍貴歷史文件與照片，完整呈現兩校一甲子以來的深厚交流軌跡。此次韓方代表團來訪為期三天兩夜，雙方就未來合作方向進行深入討論，期待透過更緊密的學術交流與研究合作，共同培育具國際視野的跨領域人才，攜手因應全球性挑戰，為促進亞洲及全球的繁榮與文化交流注入新動能。