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▲台中星饗道國際自助餐推出「島嶼海味鱻食季」，時令海鮮讓饕客蟹逅海產的鮮美，大飽口福。(圖／記者金武鳳攝，2024.11.12)

▲日式料理台推出全新小鯽魚、搭配天使蝦、鮭魚、水針等多種口味握壽司，口感豐富多層次。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.12)

迎接冬日來臨，台中星饗道國際自助餐推島嶼海味鱻食季，不但有時令海鮮讓饕客蟹逅海產的鮮美，還準備多款適合冬令享用的熱呼呼湯品，既暖身也暖胃。配合歲末年初的尾牙春酒專案，平日15人以上享750元/人優惠價外，滿20人加碼再贈一人，早鳥預訂還有額外好禮，三重優惠手刀快搶。另年終大回饋，雙人同行第3名65歲以上長者，或11歲以下幼童免費招待。星饗道國際自助餐的島嶼海味鱻食季登場了，琳瑯滿目的海鮮料理，包括現蒸牛蹄蟹，澎湖小卷、天使蝦、生白蝦、半月貝、鮑魚及多款生魚片等，每一口都是大海的鮮甜滋味，絕對能大飽口福。尤其日式料理台推出全新小鯽魚、搭配天使蝦、鮭魚、水針等多種口味握壽司，口感豐富多層次。還有廣受好評的手卷也推出升級版，蟹肉魚子、扇貝鮭魚卵的完美結合，入口超驚艷！除了時令海鮮，多樣化料理可以滿足挑剔的味蕾，諸如酸菜水煮魚以酸辣適中的湯汁搭配鮮嫩的魚肉，很開胃。台南現沖牛肉湯，選用新鮮台灣牛肉，配上秘製湯底，入口肉嫩湯鮮甜。招牌戰斧豬排大氣豪邁，以及主廚特製的爐烤美國板腱及藥膳羊肉爐等，都是冬季限定的美味盛宴！島嶼海味鱻食季11、12月限定，雙人同行即可招待第3位65歲以上樂齡長者，或0-11歲兒童免費用餐，要讓消費者享受美食也能大省荷包！另配合尾牙春酒 專案強勢登場，平日15人以上享750元/人、假日850元/人，滿20位再加贈一位，等同每人省下50元！早鳥預訂還享額外好禮，餐券優惠倒數中，機會不容錯過！ 星饗道國際自助餐• 電話： 04-27061618