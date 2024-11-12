勇士開季8勝2敗，超乎預期。輸快艇、騎士，剋塞爾蒂克、雷霆，貨真價實，功勞得記在勇士教練Steve Kerr身上。上個賽季Steve Kerr執教表現不合格，我給Steve Kerr評價跟馬刺波波一樣。波波上季帶領馬刺同樣不及格，多給你一個Victor Wembanyama，馬刺單季還是只能贏22勝，沒有任何進步，這是不能接受的事實。
經過一個夏天，勇士放棄Klay Thompson、Chris Paul兩老，簽下De’Anthony Melton、Kyle Anderson、Buddy Hield三個角色球員，誰都沒想到勇士戰力不退反進，防守更好，防守效率聯盟第四，進攻更猛，進攻效率聯盟第二。
更重要的是精神面煥然一新。勇士今年開季展現非凡凝聚力，陣容深度超強，12人輪換沒有弱點，即使Stephen Curry傷停三場，但這三場勇士全贏。
Jonathan Kuminga沒有佔據先發位置，但沒有抱怨，場均14.6分，投籃命中率4成7，表現稱職。Buddy Hield扮演超級板凳，從替補出發場均18分，三分命中率4成88，每場投進4個三分球，上場時間不到25分鐘，根本天生勇士。
勇士重新打出精英防守，搭配3成95三分命中率和每場41.3次三分出手，勇士正在再一次詮釋勇士小球和浪花三分雨，勇士打出聯盟第二進攻效率，更多無球掩護和突破，更多三分出手和高命中率，進攻點多又難以針對，勇士攻防端都獲得最大改變。
眼前這支勇士有許多特別之處：
Moses Moody場均出賽17分鐘，場均9.7分，投籃命中率4成9，三分命中率4成6，展現超高效率和作用。Jonathan Kuminga更多展現改變比賽關鍵能力。
三名主力鋒線Kyle Anderson、Kevon Looney和Trayce Jackson-Davis都在發揮作用和影響力，提供關鍵籃板和防守、策應。
兩名後衛Brandin Podziemski和De’Anthony Melton攻防兼備，防守好+功能多樣，有效紓解Stephen Curry持球和不斷被包夾壓力。
Buddy Hield意外成為勇士第二得分手和場上牽制點，神準三分和無縫接軌戰術定位，完全超乎預期。
東區騎士開季跟勇士一樣，都打出不平凡「團隊籃球」，而且騎士更猛開季12連勝創隊史最佳紀錄，至少10人輪換，騎士只有後衛Donovan Mitchell一人上場時間超過30分鐘（30.3分鐘），其他九名主要輪換上場時間都低於30分鐘，進攻得分超猛超神超準，防守也是精英表現。
能贏球的教練才是好教練，擅於提升球員能力，改變比賽同時建立更好團隊的教練才是真正王牌。
Steve Kerr正在展現執教魔法，重新證明自己，把一群平凡缺少球星光環角色球員，調教為團隊籃球完美元素，持續打出各種精采好球和勝利。
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更重要的是精神面煥然一新。勇士今年開季展現非凡凝聚力，陣容深度超強，12人輪換沒有弱點，即使Stephen Curry傷停三場，但這三場勇士全贏。
Jonathan Kuminga沒有佔據先發位置，但沒有抱怨，場均14.6分，投籃命中率4成7，表現稱職。Buddy Hield扮演超級板凳，從替補出發場均18分，三分命中率4成88，每場投進4個三分球，上場時間不到25分鐘，根本天生勇士。
勇士重新打出精英防守，搭配3成95三分命中率和每場41.3次三分出手，勇士正在再一次詮釋勇士小球和浪花三分雨，勇士打出聯盟第二進攻效率，更多無球掩護和突破，更多三分出手和高命中率，進攻點多又難以針對，勇士攻防端都獲得最大改變。
眼前這支勇士有許多特別之處：
- 勇士板凳得分59.6分，聯盟第一
- 場場幾乎11-12人輪換
- 沒有人上場時間超過29分
- 比賽節奏是近10年最快勇士
- 每場助攻30.2次
- 全隊得分前七人只有兩個球員是固定先發
Moses Moody場均出賽17分鐘，場均9.7分，投籃命中率4成9，三分命中率4成6，展現超高效率和作用。Jonathan Kuminga更多展現改變比賽關鍵能力。
三名主力鋒線Kyle Anderson、Kevon Looney和Trayce Jackson-Davis都在發揮作用和影響力，提供關鍵籃板和防守、策應。
兩名後衛Brandin Podziemski和De’Anthony Melton攻防兼備，防守好+功能多樣，有效紓解Stephen Curry持球和不斷被包夾壓力。
Buddy Hield意外成為勇士第二得分手和場上牽制點，神準三分和無縫接軌戰術定位，完全超乎預期。
東區騎士開季跟勇士一樣，都打出不平凡「團隊籃球」，而且騎士更猛開季12連勝創隊史最佳紀錄，至少10人輪換，騎士只有後衛Donovan Mitchell一人上場時間超過30分鐘（30.3分鐘），其他九名主要輪換上場時間都低於30分鐘，進攻得分超猛超神超準，防守也是精英表現。
能贏球的教練才是好教練，擅於提升球員能力，改變比賽同時建立更好團隊的教練才是真正王牌。
Steve Kerr正在展現執教魔法，重新證明自己，把一群平凡缺少球星光環角色球員，調教為團隊籃球完美元素，持續打出各種精采好球和勝利。