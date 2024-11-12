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▲金州勇士開季戰績出色，李亦伸認為，Steve Kerr今年把勇士幾個關鍵角色球員都調整得非常好。（圖／美聯社／達志影像）

勇士板凳得分59.6分，聯盟第一 場場幾乎11-12人輪換 沒有人上場時間超過29分 比賽節奏是近10年最快勇士 每場助攻30.2次 全隊得分前七人只有兩個球員是固定先發

▲Jonathan Kuminga下放板凳後，金州勇士的替補深度雄厚，全民皆兵。（圖／美聯社／達志影像）

▲克里夫蘭騎士開季12連勝創隊史最佳紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

經過一個夏天，勇士放棄Klay Thompson、Chris Paul兩老，簽下De’Anthony Melton、Kyle Anderson、Buddy Hield三個角色球員，誰都沒想到勇士戰力不退反進，防守更好，防守效率聯盟第四，進攻更猛，進攻效率聯盟第二。更重要的是精神面煥然一新。勇士今年開季展現非凡凝聚力，陣容深度超強，12人輪換沒有弱點，即使Stephen Curry傷停三場，但這三場勇士全贏。Jonathan Kuminga沒有佔據先發位置，但沒有抱怨，場均14.6分，投籃命中率4成7，表現稱職。Buddy Hield扮演超級板凳，從替補出發場均18分，三分命中率4成88，每場投進4個三分球，上場時間不到25分鐘，根本天生勇士。勇士重新打出精英防守，搭配3成95三分命中率和每場41.3次三分出手，勇士正在再一次詮釋勇士小球和浪花三分雨，勇士打出聯盟第二進攻效率，更多無球掩護和突破，更多三分出手和高命中率，進攻點多又難以針對，勇士攻防端都獲得最大改變。Moses Moody場均出賽17分鐘，場均9.7分，投籃命中率4成9，三分命中率4成6，展現超高效率和作用。三名主力鋒線Kyle Anderson、Kevon Looney和Trayce Jackson-Davis都在發揮作用和影響力，提供關鍵籃板和防守、策應。兩名後衛Brandin Podziemski和De’Anthony Melton攻防兼備，防守好+功能多樣，有效紓解Stephen Curry持球和不斷被包夾壓力。Buddy Hield意外成為勇士第二得分手和場上牽制點，神準三分和無縫接軌戰術定位，完全超乎預期。能贏球的教練才是好教練，擅於提升球員能力，改變比賽同時建立更好團隊的教練才是真正王牌。