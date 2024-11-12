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民眾黨主席柯文哲遭指控在2024大選期間對媒體人璩美鳳性騷擾，不僅有肢體接觸，還事後傳訊稱「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」、「絕對聘你當國安會副秘書長」；《鏡週刊》也爆料，柯文哲曾偕隨行祕書黃心緗，到北海岸散步、看海；對此，政治評論員張禹宣表示，柯文哲的情感狀態，確實停留在青春期。張禹宣今（12）日在《禹宣同行》直播中表示，當大家都在關心璩美鳳時，她看到的點卻不一樣，先前柯文哲南下的時候，竟卻把車上的高官趕走，要求當時還只是粉絲的帳房「橘子」許芷瑜、隨行秘書黃心緗2人，陪同搭乘自己的車一路北上。張禹宣表示，從這證明了一件事，有一次就有很多次，「橘子、黃心緗那時我就已經罵過了」，從來沒有看過一個政治人物，將女粉帶上車，「如果蔣萬安把一個女粉絲抓來，說『來我的車上』，然後帶她一起回台北，殊難想像」，但柯文哲做了，而且不只做了，還要確保以後都能這樣做。張禹宣質疑，週刊再度踢爆黃心緗「心靈秘書」的角色，果不其然被民眾黨說是言情小說，「但好奇怪喔，如果說是編故事，怎麼會那麼多人，都聽到一模一樣的故事，那不是尷尬了嗎？」張禹宣指出，以前有一部片叫《危險心靈》，在講青少年時期發生一些狀況，「但我發現齁，柯文哲還在青春期，他的一言一行、一舉一動，過去我們都把它當一個很正經的阿北，很正經的市長，後來想想不是這樣，他的情感狀態，確實停留在青春期」。張禹宣表示，柯文哲把私人金流交給橘子處理，所以橘子是一個公務型的角色，而黃心緗專職的角色，就是提供柯「情緒價值」，她本來就是柯文哲的粉絲，會一直給柯文哲正面的鼓勵，而柯文哲正是需要她的崇拜，「大家都叫他心靈秘書嘛，但這個心靈危險了。」