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▲中華隊旅美好手林昱珉扛起王牌，首戰交手韓國有望掛帥先發。（圖／記者林柏年攝）

2024世界12強棒球賽程明（13）日展開，本屆中華隊將和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲等隊爭取2席晉級名額，首戰對韓國非常重要，兩隊在今日記者會結束後，都還未鬆口先發投手人選，不過曾豪駒總教練直言「他是最好的」，話語中透露玄機。這次台韓戰先發兩隊保密到家，雖然外界推測大致人選有個譜，但教練始終沒到最後一刻不鬆口，曾豪駒今天在開賽記者會上受訪時表示，後續官方會公布，自己這邊就請媒體先等待一下了。之後，也有韓國媒體跑過來問中華隊先發，曾總也機警地先問道：「對方說了嗎？」見韓國那邊也還未透露，自己也請大家先等一等。不過他在訪問時還是透露了一些先發投手的訊息。「他（韓國戰先發投手）就是最好的阿！」曾豪駒總教練這樣一說，人選其實已呼之欲出，很有可能是這次受到外界大量關注的林昱珉，不過曾總不到最後一刻不把話說死，因此最終仍是需要等待最後公布。中華隊和韓國在首戰就交手，勝負將很大程度影響B組戰局，曾豪駒希望球隊能將自己最好的一面展現出來，至於這一位投手之後還會不會投下一場，他仍神秘地說：「目前只有考慮到這一場。」「第一場比賽關乎氣勢，我希望能贏下來，後面再來一場場爭取勝利。」中華隊在這次熱身賽的打序變動不大，曾總說這確實就是現階段最好的幾名選手，不過對韓國一戰會不會維持，則還是要看稍晚練球以及明天的狀況而定。