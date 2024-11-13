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《壹傳媒》總編輯璩美鳳爆料，民眾黨主席柯文哲2022年參選總統時，曾對她性騷，還傳訊給她稱讚她漂亮又聰明，讓她不知如何回應。因柯文哲目前涉嫌圖利遭羈押，民眾黨說難以查證，但支持璩美鳳依法申訴。民眾黨過去也有兩名黨工申訴遭性騷，其中一人鍾棠芝還抱怨黨中央吃案。曾任民眾黨組織發展部網路組副組長的鍾棠芝，2022年3月在臉書發文，指控時任民眾黨副秘書長鄞楷謙踐踏公私底線，但不久又刪文，改說是誤會。但1年後，2023年6月，鍾棠芝再度發文，不滿自己過去遭黨內高層性騷，卻因被迫「顧全大全」，還要發誤會道歉文。她想調監視器還自己清白，但畫面已消失。她批白色力量變成白色黑洞，民眾黨欠她一個道歉。但現任民眾黨發言人徐千晴去年6月也發文說，2022年2月遭民眾黨已離職的主管性騷擾，幾經思考掙扎後決定告知她的直屬主管，主管帶她到警察局備案，她也感謝民眾黨主席柯文哲指示立刻處理。柯文哲當時受訪被問到，黨內性騷事件處理是否有雙標？他說，最理想的是不要發生，發生了就要迅速處理，他才說要建立一個比較好的職場環境，不要有這種事情發生，一旦發生就照SOP走，所以當時有照程序走，不過鍾棠芝案則是因為已進入司法程序，基於保護當事人，沒辦法做太多干擾。