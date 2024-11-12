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▲7-11攜手「哆啦A夢」夢幻連動，11月13日起首波活動開跑，購買CITY TEA全品項第2杯享半價。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手「哆啦A夢」夢幻連動，第二波活動則自11月27日起開跑，購買2杯飲品享優惠還可加價購限量哆啦A夢周邊商品。（圖／7-11提供）

▲曼秀雷敦與超人氣動畫《櫻桃小丸子》合作，推出「LipIce水果潤唇膏」限定包裝。（圖／業者提供）

哆啦A夢粉絲注意啦！7-11「CITY TEA現萃茶」夢幻連動哆啦A夢，自11月13日起茶飲杯身為限定主題杯款，並且購買CITY TEA全品項第2杯享半價，包括新品焙火烏龍奶茶；還有第二波自11月27日起開跑的限量加價換購周邊商品，包括保溫杯、飲料袋通通有，最低只要加價購189元起。7-11「CITY TEA現萃茶」陸續導入領先超商通路首創的單杯萃茶機，主打24小時都能喝到新鮮茶葉萃取好茶，目前已導入將近3000店。近期更驚喜宣布次攜手「哆啦A夢」合作，推出限定主題杯、杯套；同步推出新品「珍珠焙火烏龍奶茶」，焙火烏龍茶香與優雅花香融合，加上香醇奶香跟Q彈黑糖珍珠，茶感底蘊甘醇有層次。11月13日起首波活動開跑，購買CITY TEA全品項第2杯享半價（含珍珠飲品），同時可獲得哆啦A夢限定主題杯；各款商品數量有限，換完為止。◾DORAEMON-保溫杯650ML -珍珠款，加價購499元◾DORAEMON-飲料杯收納袋吊飾-粉圓款、條紋款，加價購189元◾DORAEMON-飲料杯兩用抱枕毯，加價購550元◾DORAEMON-洞洞兩用保溫提袋，加價購299元此外，今年曼秀雷敦正式邁入135週年，除了特別以經典不敗的「薄荷修護潤唇膏」推出135週年紀念版外，更與超人氣動畫《櫻桃小丸子》合作推出「LipIce水果潤唇膏」限定包裝，小丸子與好友們化身為可愛的小護士，不僅滋潤雙唇，可愛的外觀也超吸睛。「曼秀雷敦LipIce水果潤唇膏櫻桃小丸子限定版」擁有真實果汁的清甜果香，還提供滿滿的滋潤成分，有維他命A、C、E，能有效延遲唇肌老化、淡化唇紋，幫助維持唇部的健康與柔軟；同時添加了羊毛脂，能深層滋潤乾燥唇肌，在秋冬為雙唇帶來潤澤呵護。