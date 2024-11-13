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▲導演黃東赫透露《魷魚遊戲2》的第一集核心，是男主角奇勳尋找西裝男的過程與背後故事。（圖／Netflix）

▲鄭好娟（右）跟朴海秀是第1季最後死的2位要角，也是導演黃東赫最愛、最捨不得賜死的角色。（圖／Netflix）

▲孔劉（左）的故事背景，是《魷魚遊戲2》的第一集核心。（圖／Netflix）

▲導演黃東赫（中）很開心全球觀眾喜歡《魷魚遊戲》，還藉此把韓國懷舊小遊戲發揚光大。（圖／Netflix）

現象級影集《魷魚遊戲2》即將在12月26日正式開播，在義大利展開宣傳工作的導演黃東赫，特地抽空接受台灣媒體視訊訪問，他超不捨飾演「218曹尚佑的朴海秀」、詮釋「編號067脫北者姜曉」的鄭好娟通通在第1季慘死，曾想過在第2季「把他們復活」，甚至連雙胞胎、戀人的劇情都想好，直喊：「我真的很捨不得他們！」《魷魚遊戲》是2021年9月17日播出的影集，由孔劉飾演的「西裝男」帶領男主角李政宰（飾演：編號456成奇勳）進入「魷魚遊戲」，他與急用錢的各方人士：朴海秀（飾演：編號218曹尚佑）、鄭好娟（飾演：編號067姜曉）等人，以「血腥殘忍」的方式一同爭奪456億獎金，最後獲勝者為李政宰；但他為了揭發遊戲背後組織，再次踏上旅途參戰「魷魚遊戲2」。《魷魚遊戲2》今年6月拍攝完畢，確定拆成《魷魚遊戲2》6集、《魷魚遊戲3》6至7集的方式呈現，《魷魚遊戲2》將於12月26日上線，2025年播出大結局；第2季要角除了有活下來的李政宰、關主李炳憲、警察魏嘏雋，任時完、姜河那、朴圭瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、姜愛心、李大衛、崔勝鉉（T.O.P）、盧載沅、曹柔理、元志安也確定參戰，「西裝男」孔劉也會持續找人打畫片。導演黃東赫透露，很捨不得編號218曹尚佑（朴海秀 飾）、編號067的脫北者姜曉（鄭好娟 飾）這2位角色，曾想過要在第2季「把他們復活」，還想好是以戀人、雙胞胎的劇情，「我對尚佑和姜曉這2個角色最感到遺憾。當時甚至有想過，是不是可以讓姜曉以雙胞胎的方式復活？因為我對姜曉這個角色特別有感情，也非常喜歡鄭好娟這位演員，所以對我來說，尚佑和姜曉是最讓我感到遺憾的2個角色，其中又以姜曉最讓我不捨！我還曾想過讓姜曉以戀人或者雙胞胎妹妹的方式出現在故事中，但這些想法都基於我對她飾演的角色的深厚感情而已」。對於《魷魚遊戲2》的內容，導演黃東赫透露第一集是以「奇勳為了找到『西裝畫片男』孔劉」為核心進行，奇勳跟西裝男的相遇是開端看點，而這構思在他腦海中早早成形，所以在設計續集劇情時，並未造成太大困擾；雖然續集第1集會讓觀眾感覺陰暗氛圍，但導演保證《魷魚遊戲2》不會比第1季「血腥黑暗」。黃東赫解釋主角奇勳在第1季拿到勝利後，面臨母親過世而改變性格，所以本季的奇勳會更加內斂沉穩，不像過去愛笑、愛開玩笑，所以才會給人一種更黑暗的感覺，「隨著故事的推進，這次的遊戲也會有許多有趣和讓人興奮的時刻，整體來看，第2季其實不會完全陷入陰暗之中」。雖然續集減少很多陰暗人性面，但在首集仍會看到人們為了生存，面對殘酷環節仍得做出選擇，如果演員的「黑暗感」演出來怎麼辦？黃東赫透露，確實有些演員在拍攝某些暴力、情感激烈的場景時感到挑戰，但其實，比起暴力場景帶來的困難，更多的是來自表現角色情感深處時的挑戰。他舉例：「在某些場景中，角色可能需要面對背叛、攻擊，或者是不得不與某人分離、告別。這些瞬間在遊戲劇情中不可避免，而這些情感波動，往往對演員來說更具挑戰性。不過，我們這次合作的演員都是非常有經驗的頂尖人，在拍攝之前，我們多次排練和討論來深入理解這些場景，因此在實際拍攝時，我對他們的專業能力非常信任，我甚至更像一位觀眾，欣賞著他們的表演。」因為第1季的大獲成功，黃東赫製作第2季時「壓力山大」，但看到藉由影集將韓國的傳統文化傳到世界各地，他感到無比欣慰，特別是韓國過去的懷舊遊戲：韓國椪糖、打畫片，都讓他這位讓創作者感到由衷的欣慰和滿足，「我記得劇集剛播出的時候，在YouTube上看到非洲的孩子們玩『一二三木頭人』，當時就覺得媒體的力量真的非常驚人！透過第1季，我深刻感受到內容的影響力有多麼巨大」。類 型：動作、驚悚語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：6演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：？？？）、任時完（飾演：？？？）姜河那（飾演：？？？）、朴成焄（飾演：？？？）梁東根（飾演：？？？）、曹柔理（飾演：？？？）姜愛心（飾演：？？？）、李大衛（飾演：？？？）李陣郁（飾演：？？？）、崔勝鉉（飾演：？？？）盧載沅（飾演：？？？）、元志安（飾演：？？？）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00收 看：Netflix