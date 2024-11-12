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台股今（12）日終場大跌547.87點，跌幅2.33%，可說是主要亞股第二慘，跌幅僅次港股的2.58%。不過，金管會今（12）日表示，今年以來台股仍上漲逾3成，亞股表現第一，今年截至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38%，國內上市櫃公司累計營收年成長11.92%，為歷年同期最高，信用交易整戶擔保維持率171.87%，金管會也會持續密切關注國際金融市場變化。金管會指出，由於美股前一日投資人繼續押注川普勝選，入主白宮所帶來的市場效益 ，除費半指數跌了2.54%，其餘美股3大指數均漲，漲幅介於0.06%至0.69%。台股收盤指數22981.77點，下跌547.87點，跌幅2.33%，成交量4385.39億元，外資賣超455.9億元。同時段上海跌0.64%，日本跌0.94%，新加坡跌0.95%，韓國跌1.51%，香港跌2.58%。不過，今年截至11月11日止，台股上漲31.22%，相較香港漲幅19.82%、深圳漲幅19.57%、日本漲幅18.14%、上海漲幅16.64%、新加坡漲幅15.41%、韓國跌幅4.66%、美國道瓊漲幅17.52%。台股集中市場日均成交量約4,201.15億元，相較去年同期增加52.25%。不僅如此，在基本面部分，金管會說，今年截至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38%，加計股票股利為2.49%，國內上市櫃公司截至今年10月底累計營收約35.58兆元，較去年同期增加11.92%，為歷年同期最高。