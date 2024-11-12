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▲台北市議員應曉薇的助理吳順民，今日被檢廉傳喚複訊，快步進入北檢偵查庭應訊。（圖／翻攝畫面）

檢廉追查京華城案，現階段恐怕是要釐清金流流向。今日台北地檢署檢察官指揮廉政署約談之前2名5百萬交保的被告，包含台北市前都發局長黃景茂，以及台北市議員應曉薇的助理吳順民，下午4時許，2人陸續移送檢方複訊，均神情凝重快步進入偵查庭，看到大批媒體皆未做任何回應。台北市前都發局長黃景茂於今年9月中被檢廉約談，當時黃景茂供稱，京華城案的陳情，早在2020年3月17日直達市長室，兩天後柯文哲就指示交辦，限期11天要完成任務，黃景茂在接受完複訊後，諭令5百萬元交保候傳。此外應曉薇的助理吳順民，因為檢廉掌握有領威京集團薪水，時任威京子公司顧問，吳以雙重身分參與會議，促成京華城容積率放寬一事，而吳順民於今年8月底遭檢調搜索，被羈押57日後，檢方主動對吳聲請具保停羈，台北地方法院開庭僅僅15分鐘，就裁定吳順民5百萬交保，並限制出境、出海。