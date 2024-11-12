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▲21歲的高麗新生代巨砲金倒永實力出眾，砲管大、又兼具腳程，本季繳出38轟、40盜的成績，被外界認為已提前預約韓職年度MVP。（圖／記者葉政勳攝 ）

2024世界12強棒球賽程明（13）日展開，中華隊首戰對上韓國，這一次我國國家隊陣容以新生代戰力為主，成績不被外界所看好，不過隊長陳傑憲賽前激勵全隊，要大家「相信自己就是最強的」，在主場團結面對強敵，拚出好成績。這一次中華隊和日本、韓國等強權分在同一組，要在6取2的小組賽中晉級不容易，外界也多有看衰。不過身為隊長的陳傑憲喊話球員要相信自己，稱只有這樣曾有凝聚力，才能展現好戰力，大家努力一起去拚出好成績。陳傑憲說，「這次中華隊有很多年輕的選手，但只要相信自己，就是最強的，我相信你們的實力一定可以贏過世界的好手。」談到有人不相信這支中華隊的實力，他則坦然面對，「選手沒人想要輸，你說外界不看好嗎？但我相信我的隊友。」他也表示，目前穿這件衣服的球員就是現階段實力最好的，只有團結面對強敵，才能有好結果。談到這支韓國隊，陳傑憲認為對方投打戰力都很年輕，這些年也慢慢蛻變，成為實力很強的一支隊伍，希望這次比賽可以和對方在比賽中碰撞，激盪出不一樣的火花。這時候也有韓國媒體問陳傑憲關於韓國新星金倒永的事，陳傑憲誇對方實力出眾、打擊又好，自己近期也有研究他，不過隨後也笑說：「但我更喜歡李政厚。」21歲的高麗新生代巨砲金倒永實力出眾，砲管大、又兼具腳程，本季繳出38轟、40盜的成績，被外界認為已提前預約韓職年度MVP。