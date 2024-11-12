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民眾黨主席柯文哲遭指控在2024大選期間對媒體人璩美鳳性騷擾，不僅有肢體接觸，還事後傳訊稱「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」、「絕對聘你當國安會副秘書長」，對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析後表示，除了受害者本身受到性騷擾外，柯文哲曾想安排統促黨背景的璩美鳳進國安會，「請問柯文哲陣營這幫人還有辦法裝死裝傻認為所有人都在『抹紅阿北』？」卓冠廷今（12）日在臉書發文表示，璩美鳳的爆料裡最毛骨悚然的，就是柯文哲居然曾想安排統促黨背景的璩美鳳進國安會；今天週刊刊登的柯文哲性騷璩美鳳事件，如果為真，造成當事人不舒服後，給了機會還不道歉，這就是明明白白的犯錯還不知悔改，參照柯文哲一路以來屢發性別歧視的言論，缺乏性別意識也是不爭事實。卓冠廷指出，不過同樣值得注意的，還有璩美鳳秀出的「安排做國安會副秘書長」對話紀錄；一位新黨、中華統一促進黨背景，倡議大中華統一理念的媒體人、政治人物，請問柯文哲當真打算安排他進入國安系統？卓冠廷表示，甚至，去年若不是整個社會的反彈，本來民眾黨還要安排一位報載有中共國家幹部背景的中配進到立法院，「請問柯文哲陣營這幫人還有辦法裝死裝傻認為所有人都在『抹紅阿北』？」卓冠廷分析，今天的報導，是2項非常嚴重的事件，柯文哲此刻在看守所中無法回應，但這絕對是未來必要面對的事情，而不是像民眾黨那群人一樣蓋牌避不回應。卓冠廷強調，璩美鳳此刻選擇出來爆料，他支持受害者討公道並說出自己的故事，不過透露出來的訊息，也有不少可以解讀的空間；對照起前一兩個月國台辦跳出來大力聲援柯文哲，現在，風向似乎已經改變了。