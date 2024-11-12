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▲宋再臨被報導過世，死因不明。（圖／翻攝Newsen）

南韓演員宋再臨因為《擁抱太陽的月亮》、《于氏王后》打響知名度，今（12）日突然過世，目前死因不明，韓媒表示他是在下午被發現身亡，享年39歲。韓媒表示，根據業界人士消息指出，宋再臨12日中午12點被發現在城東區的住處身亡，靈堂設於汝矣島聖母醫院殯儀館2號廳，告別式將在2天後的11月14日中午12點舉行。1985年出生的宋再臨，於2012年透過MBC電視劇《擁抱太陽的月亮》嶄露頭角，之後在《花美男拉麵館》、《感激時代：鬪神的誕生》、《酒鬼都市女人們》等多部電視劇都有出色表現，他在剛播畢的《于氏王后》裡飾演「高孛義」，也讓觀眾留下深刻印象。10月13日剛結束舞台劇《凡爾賽玫瑰》演出的他，今天突然傳出離世消息，讓人錯愕無法置信。