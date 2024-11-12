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因捲入京華城案的民眾黨主席、前台北市長柯文哲，今年8月底被檢方約談，赴台北地檢署應訊時，網紅「四叉貓」（本名劉宇席）到北檢外開直播諷刺柯文哲，被柯文哲支持者蔡姓男子丟水瓶、辱罵三字經等語，劉宇提告蔡男公然侮辱，檢方認為劉自招風險，應自負遭他人以言語攻擊的風險，將蔡不起訴處分。據起訴書指出，檢方不起訴處分理由，依憲法法庭判決意旨，被害人若自願表意或參與活動，而成為他人評論對象，例如為尋求網路聲量而表意的自媒體、大眾媒體及其人員，或受邀參與媒體節目、活動者，以致遭受眾人的負面評價，可認「自招風險，應自行承擔」。檢方指「四叉貓」明知現場已有挺柯民眾集結，猶自願到場表達意見且以直播方式參與活動，因此成為他人評論對象、遭受他人言語攻擊，「應屬自招風險，而應自行承擔」。檢方認為，蔡男本案罵三字經雖粗鄙不堪，但綜合當時情狀，僅為一時衝動而爆粗口、抒發不滿情緒，而罵粗話是否貶損他人名譽，須考量主觀有無犯意，或只是衝動、失言以致附帶、偶然傷人名譽。檢方認為有人慣用髒話當成口頭禪、發語詞，跟個人修養有關，即使粗俗不得體，若非反覆恣意謾罵，仍不能一律認定蓄意貶損他人名譽，否則公然侮辱罪將變成「髒話罪」，據此將蔡被「四叉貓」提告的情節不起訴處分。此外，當時在場還有1名黃姓男子，在蔡男本案臭罵「四叉貓」時，涉搶走「四叉貓」的直播器材，被控強制罪嫌，但因黃男隔天猝逝，他所涉案情依法不起訴處分。看到判決結果，「四叉貓」也在個人臉書發文分享，「敗績+2」「這個故事告訴我們，告人不一定會成功」。