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輕度颱風「天兔」（國際命名：Usagi，日本提供）於今（12）凌晨2時生成，並以每小時30公里的速度向西北西前進，逐漸接近台灣。日本氣象廳預估，天兔可能在本週六、週日（16、17）北轉靠近台灣東南海面，儘管目前路徑仍具不確定性，仍警告台灣東部屆時可能籠罩暴風圈內。日本氣象廳預測顯示，天兔颱風可能在週五（15）凌晨接近菲律賓呂宋島北部，並於週末兩日（16、17）北轉靠近台灣東南海面，以每小時約30公里的速度向西移動，中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速為每秒18公尺，瞬間最大陣風達每秒25公尺。該機構預估週末暴風圈可能籠罩台灣全境，甚至可能出現滯留情況。若此預測成真，將成為罕見的11月襲台颱風，包括天兔、颱風銀杏、桔梗和萬宜。這是史上第一次11月的4颱並立，上一次出現4颱並立，要追溯到1994年10月下旬，目前颱風銀杏正接近越南，預計今晚登陸；桔梗與萬宜則分別在菲律賓和關島附近行經，但對台灣影響較小。