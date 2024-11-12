我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司獲幸福企業金獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司獲幸福企業金獎之殊榮，由行政副總經理盧展猷(左2)代表領獎。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司於2024年1111人力銀行幸福企業票選活動中，再度榮獲幸福企業貿易流通業金獎，這是港務公司自2021年以來連續第4年獲得此項殊榮，充分展現該公司在建立幸福職場、落實企業社會責任方面的卓越表現。1111人力銀行幸福企業獎項是國內指標性的人力資源獎項，此屆幸褔企業票選逾4000家廠商參與，除網路票選外，主辦單位亦組成評選小組針對員工福利制度、勞資關係等公開資訊，進行蒐集與審核，以評選出各產業的模範生，尤其是ESG企業永續更列為評選的加分項。此次，台灣港務公司再度榮獲幸福企業貿易流通業金獎，這是港務公司自2021年以來連續第4年獲得此項殊榮，並由台灣港務公司行政副總經理盧展猷代表港務公司，接受台北市副市長張溫德頒發幸福企業金獎之殊榮。台灣港務公司行政副總經理盧展猷表示，台灣港務公司於2024年1111人力銀行幸福企業票選活動中，再度榮獲幸福企業貿易流通業金獎，主要歸功於重視員工福祉與發展，以及落實ESG等企業核心理念。盧展猷說，台灣港務公司重視員工職家平衡需求，提供多項友善家庭支持措施，例如，有撫育3歲以下子女需求者，得申請2小時彈性上下班及每個工作日減少1小時工時，且享有全薪，不影響全勤、考績、獎金，另自今(113)年起更增加身心障礙、重大傷病、懷孕、須照顧6歲以下子女者擴大1.5小時彈性上下班時間，讓員工能夠兼顧工作與生活。盧展猷並說，港務公司也積極推動員工學習，提供適性化的培訓課程，鼓勵員工不斷精進，建立一個主動學習型組織，讓員工與公司共同成長。盧展猷指出，港務公司積極落實ESG企業社會責任，並響應聯合國永續發展目標(SDGs)，在環境保護、社會責任及公司治理方面持續努力，除了在落實永續城市與社區面向，持續推動綠色港口及關懷弱勢族群外，亦積極以提供員工優質的工作環境和發展機會，來實踐SDGs體面工作和經濟成長等目標，該公司將持續秉持「以人為本、永續發展」的理念，為員工打造更幸福的工作環境，為社會創造更大的價值。