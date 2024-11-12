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▲中鋼公司董事長黃建智說明與富田電機公司設立聯合實驗室的情形。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼公司攜手富田電機公司設立聯合實驗室，以協助用鋼業者開發高品質鋼材。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼攜手富田電機設立聯合實驗室助用鋼業者開發高品質鋼材。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司與富田電機公司設立聯合實驗室，共同建構研發平台，以協助用鋼業者開發高品質鋼材，共同開創高值化馬達新紀元。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司為一貫作業煉鋼廠，生產供應國內各項基礎建設、產業發展與國防科技所需的優質鋼鐵材料，也依照產業新興需求及趨勢，協助我國用鋼業者開發高品質鋼材，與客戶共同追求上下游共榮發展。黃建智說，中鋼近日攜手富田電機設立中鋼-富田聯合實驗室，以強強結合的方式，建構研發平台，並鎖定電動車、無人機與AI機器人等三大馬達用途領域，雙方展開深化研究，將中鋼開發的高性能電磁鋼應用於富田電機製造的高規電動馬達產品，不僅滿足未來與日俱增的高值化馬達市場需求，亦實現中鋼與客戶價值共創願景，創造客我雙贏。黃建智並說，富田電機為知名電動載具動力系統及工業馬達技術及製造廠，自1988年創立以來，專注各式馬達之研發設計與製造，不僅以自有品牌FUKUTA成功建立優質形象，馬達產品更多元應用於公路型及非公路型電動載具、風機、工具機與泵浦等產業。富田電機創辦人兼董事長張金鋒始終秉持「創新、熱忱、誠信」的經營理念，與中鋼「團隊、企業、踏實、求新」之中鋼精神，以及「誠信正直」價值觀不謀而合，十多年前在全球電動車發展萌芽之際，中鋼透過早期供應商參與(Early Vendor Involvement，EVI)模式與富田電機展開合作契機，將開發的高磁通、低鐵損電磁鋼導入其馬達產品，成功打入美系和日系電動車供應鏈。黃建智指出，隨著近年來全球掀起無人機風潮，政府於國內積極推動無人機產業鏈國產化，中鋼因應無人機和機器人馬達對高效率及高扭力的需求特性，已成功開發薄頂規超高磁通電磁鋼20CS1500P之專用材料，另外，富田電機也成立小型化事業部，聚焦無人機、低軌衛星及AI機器人相關市場，尤以無人機馬達的發展最為迅速。黃建智並指出，中鋼過往除了與富田電機協同開發電動車馬達產品，也成功協助富田電機導入中鋼自主研發的自黏塗料技術，並建立自黏鐵芯馬達量產實績，近日雙方更進一步攜手成立聯合實驗室研發平台，結合高端鋼材及先進馬達產製技術的優勢，深化研發技術鏈結，可望在提升無人機的升力和續航力方面，實現「1+1大於2」的合作綜效，並實現中鋼與客戶價值共創之願景。