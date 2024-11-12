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▲古巴隊隊長Alfredo Despaigne（德斯潘尼）、多明尼加隊長古提瑞茲（Kelvin Gutiérrez）、南韓隊隊長宋成文、中華隊隊長陳傑憲出席世界棒球12強B組開打記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.12）

2024世界12強棒球賽程明（13）日即將展開，「紅色閃電」古巴隊這次志在打進超級循環賽，球隊隊長、在日職有超過10年效力經驗的Alfredo Despaigne 談台、日、韓球隊的不同時表示，他認為亞洲球隊的戰術運用都比較多一些，至於差別上，他其實並不覺得台日有所差別，都是非常強的球隊。38歲的古巴強打Alfredo Despaigne這次擔任古巴隊長，在日本職棒打過多年球的他，台灣球迷也不陌生。他在2014-2023分別效力於千葉羅德海洋隊和福岡軟銀鷹，10年日職生涯留下789支安打、184轟、545分打點的出色成績。Despaigne這次要率領古巴突破重圍，晉級超級循環賽，今天參加賽前記者會，被主持人問到台、日球風的不同時回答道：「我自己是在日本打蠻多年了，台灣、日本和韓國在亞洲都是非常強的棒球隊，比較相近的地方就是亞洲球隊都是會是使用非常多的戰術；至於不同的地方，其實我沒有感覺到台、日有太多差別，都有非常出色的聯盟和球隊。」古巴教練Johnson Armando則是說，這次賽會B組要對上許多實力堅強的隊伍，但他們也會把自身狀態調整到最好，盡全力面對每一場比賽，想辦法晉級。古巴首戰要對上多明尼加，對方教練Cesar Martin表示，陣中有一些球員本身就有亞洲經驗，希望這些球員能給球隊一些想法和風格調整，「非常開心多明尼加能參與這次賽事，過去幾天有做好一些準備，很開心能把自己準備好，在這盛大的賽事，我感受到非常大的競爭力，多名明尼加也會把自己準備好。」