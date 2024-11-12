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▲關務署2艘百噸級巡緝艇開工祈福儀式，由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝(左)與關務署副署長陳世鋒(右)共同主持。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司副總經理顏聰輝致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲財政部關務署副署長陳世鋒致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司於今(12)日上午，在該公司高雄廠，舉行財政部關務署委造2艘百噸級巡緝艇開工祈福儀式，預祝建案順利圓滿完成，以期使卓越性能的新型巡緝艇儘早投入海上監控勤務，查緝走私等不法活動，維護民眾生命財產之安全。財政部關務署2艘百噸級巡緝艇開工祈福儀式，是由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝與關務署副署長陳世鋒共同主持，關務署高雄關關務長陳木榮等人與會。台灣國際造船公司副總經理顏聰輝表示，該公司承造財政部關務署2艘100噸級巡緝艇，是財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫，於108年奉行政院核定，台船公司於112年5月完成第4艘100噸級巡緝艇交付。顏聰輝說，但該計畫僅汰換部分船艇，關務署為提升海上巡緝量能，於111年5月續奉行政院核定財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新第2期計畫，規劃新造船艇，其中2艘100噸級巡緝艇，於113年6月由台船公司得標，並於今(12)日舉行開工祈福儀式。財政部關務署副署長陳世鋒指出，這2艘新造100噸級巡緝艇，全長32公尺，船上搭配2部2580KW柴油主機、減速齒輪，以及2套五葉固定螺距螺槳，船艉採加寬船型設計，下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船體結構強度，蒲氏風力3級(含)以下時，船速可達30節，將可提升海關同仁海上執法機動性，而良好的船艇性能，更為海上查緝一大助力。顏聰輝並說，這2艘新造100噸級巡緝艇，交船後有2年保固保養工作，2年期滿後，台灣國際造船公司需執行後續6年的年度定期保養，為後續執行造修合一奠定良好基礎，該公司並將整合現有企業管理資訊系統，提供優良的服務，以期使卓越性能的新型巡緝艇，儘早投入海上監控勤務，查緝走私等不法活動，維護民眾生命財產之安全。