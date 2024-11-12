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▲《影后》劇中的1701房間的內部陳設影曝光。（圖／取自中山逸林希爾頓酒店臉書）

爆紅台劇Netflix《影后》，講述演藝圈女演員亮麗背後的生存故事，劇中女主角之一，由楊謹華飾演的周凡因為被瘋狂粉絲騷擾而住在飯店1701房，因該劇爆紅，周凡劇中住宿的原來就是中山逸林希爾頓酒店，酒店也趁熱潮，將此房間推出讓粉絲們下訂，該套房規格也搶先曝光，售價將是每晚18,370元。該則貼文引起不少粉絲們紛紛留言，還有人提到「有同款服務生（男主角飾演的角色）嗎？」飯店巧回「如果有同款的，我們會盡量配合。」中山逸林希爾頓酒店於該文詼諧提到，現在的1701房（原本稱為天逸套房），因為該劇殺青也已回到女主角周凡搬進來之前的樣子了，因此決定開賣此房間，且公布房間規格。包含「60平方公尺（18.15坪）的套房，位於酒店17樓，規劃出休閒公務多功能起居室、超大床（尺寸是200*200公分）主臥室、乾濕分離衛浴盥洗區，以及可俯瞰中山北路林蔭大道的戶外陽台四個主要區塊。」甚至連設備也詳載：「除了無線網路、房內保險箱和Nespresso膠囊咖啡機之外，起居室與臥室各有1台55吋的液晶電視、搭配起居室一隅設置的行政辦公桌、盥洗區的嵌入式城市景觀大浴缸與酒店內唯一的雙洗面台，展現風雅俐落的輕奢感。」酒店表示，凡有意願此活動曝光，有粉絲稱讚該文案很讚，「好喜歡逸林的幽默」，也有網友提及想要跟女主角周凡一樣，遇到劇中同款的男服務生，中山逸林希爾頓酒店也神回：「請於 room service 時備註，如果有同款的我們會盡力配合。」不僅飯店住房，劇中演員謝盈萱飾演薛亞之與丈夫住的豪宅曝光，也被找出正是大陸建設敦北巷弄豪宅「涵峰」4樓戶，而且還在房屋網開價1.8億元求售，也有專家推測出裝潢費用，即小寶優居中央營運總監洪巧玲，以網上曝光豪宅內部照片推估，不含家具，裝潢費用約落在450萬至550萬元。