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第3屆世界棒球12強B組預賽明天登場，中華隊將於晚間18點30分在台北大巨蛋迎戰韓國隊，雙方賽前對先發投手保密到家，直到今天晚間才確認，由林昱珉v.s.高永表，韓國打線上要注意的是今年在韓職繳出38轟40盜的金倒永，和預計坐鎮第4棒的文保景。韓國隊過去在國際賽有「首戰輸球魔咒」，但在場場都攸關晉級4強的12強預賽，明天「中韓大戰」非贏不可，外界預估先發投手會是兩位王牌投手郭彬、高永表二擇一，直到今天下午韓國教頭柳仲逸才向韓媒透露為高永表。高永表打過東京奧運和去年的經典賽，柳仲逸表示會如此選擇是因為側投的關係，「教練團認為台灣打者對低角度的球路不太擅長。情蒐分析的結果也是如此，所以選擇高永表。」此外，這次僅帶4名先發投手，第5戰也預計讓高永表登板對澳洲。打線方面，兩名強打具滋昱和盧施煥因傷辭退，姜白虎去年杭州亞運奪金免役，但正接受基本軍事訓練，柳仲逸原本有些苦惱誰扛第四棒，不過依照熱身賽狀態看來，應會是文保景，本季他在韓職的本季打擊率為3成01，外帶22轟101分打點。金倒永可能為先發第三棒，他在今年韓職的所有數據幾乎都是全隊最好，更以38轟40盜提前預約韓職年度MVP，而韓國隊長為宋成文今年打擊率也破3成，只是身為左打的他，不擅長面對左投，這點中華隊先發投手林昱珉可能佔上風。有線電視由緯來體育台、東森新聞台轉播。中華電信MOD由愛爾達體育台轉播。Hami Video開放免費收視共14場B組賽事。大巨蛋場次為「Hami 12強棒球1台」、天母場次為「Hami 12強棒球2台」。愛爾達提供7場官辦熱身賽、38場正賽的豪華轉播服務。