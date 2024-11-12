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▲宋再臨已把IG留言功能關閉，粉絲想哀悼都無法。（圖／宋再臨IG）

南韓演員宋再臨今（12）日中午被發現遺體，享年39歲。他過世前把IG留言功能關閉，帳號介紹改為「長途旅行的開始」，粉絲無法哀悼，感到錯愕、悲痛、無法置信。韓媒表示，根據業界人士消息指出，宋再臨12日中午被發現在城東區的住處身亡，靈堂設於汝矣島聖母醫院殯儀館2號廳，告別式將在2天後的11月14日中午12點舉行。同時發現他把IG留言功能關閉，帳號介紹改為「長途旅行的開始」，從種種跡象來看，不免懷疑他是否早已決定好走絕路的打算。據悉，他去年與經紀公司合約到期後，未簽約新的經紀公司，所以找無相關人士出面回應此事。1985年出生的宋再臨，於2012年透過MBC電視劇《擁抱太陽的月亮》嶄露頭角，之後在《花美男拉麵館》、《感激時代：鬪神的誕生》、《酒鬼都市女人們》等多部電視劇都有出色表現，他在剛播畢的《于氏王后》裡飾演「高孛義」，也讓觀眾留下深刻印象。10月13日剛結束舞台劇《凡爾賽玫瑰》演出的他，今天突然傳出離世消息，讓人錯愕無法置信。