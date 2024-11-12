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晶圓代工龍頭台積電今（12）日召開董事會，核准配發今年第3季每股現金股利4.50元，高於第2季每股4元的現金股利，除息交易日則為明（2025）年3月18日。台積電於董事會中核准今年第3季營業報告書及財務報表，合併營收約達新台幣7596億9千萬元，稅後純益約新台幣3252億6千萬元，每股盈餘為新台幣12.54元。台積電核准配發第3季每股現金股利4.50元，其普通股配息基準日訂定為明年3月24日，除息交易日則為2025年3月18日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息的基準日前五日內，也就是自2025年3月20日起至3月24日止，停止普通股股票過戶，並於2025年4月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市的美國存託憑證的除息交易日及配息基準日皆為2025年3月18日。為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金154億7995萬元，內容包括廠房興建及廠務設施工程、建置先進製程產能、2025年研發資本預算與經常性資本預算、2025年資本化租賃資產。台積電董事會核准於不高於新台幣600億元的額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應公司產能擴充及/或污染防治相關支出的資金需求。