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▲金門高粱酒首席品酒師呂宜儒大師，從金門遠道而來，進行餐酒會開甕儀式。（圖／厝秘提供）

▲厝秘《御藏金門》餐酒會，由創辦人戴勝堂親選佳釀，結合厝秘的獨創台式佳餚，打造台菜盛會。（圖／厝秘提供）

台菜品牌厝秘創辦人戴勝堂，以「御藏金門」為主題，聯手金門高粱酒首席品酒師呂宜儒大師，舉辦3場餐搭酒盛宴，將台灣總鋪師的好手藝與著名金門高粱酒結合，讓經典的台灣辦桌、流水席菜餚，搖身一變成為餐搭酒的精緻盛宴。11日首場參與盛宴的饕客，不僅品嘗到最具鄉土味的台菜美食，也體驗「品飲」的酒桌文化。戴勝堂董事長表示，代表台灣的料理應該用在地的酒，用東方的白酒搭配。他認為，以風味搭配美食，東方白酒絕不輸歐洲葡萄酒，最重要的是，要摒棄一上桌就先乾為敬的酒桌文化，因為「喝得多，不如喝得精、喝的巧，喝出金門高粱酒細膩悠長的獨特韻味」。在11日舉辦的首場餐酒盛會上，透過一道道厝秘經典的臺式功夫菜，與從金門遠赴而來的首席品酒師呂宜儒引領，不少人首次體驗了「品飲」與「盡興」之間的微妙平衡。戴勝堂說，台灣在餐飲觀念上最可惜的一點，是缺乏教導人們如何品酒的課程，只是教怎麼乾杯，這是很糟糕的習慣。正確的喝法應該是細品，而不是追求喝醉。以他為例，喝酒不是為了醉，而是享受。如果喝醉了，就失去意義。關於品酒文化推廣，戴勝堂建議應該把白酒的教育系統建立起來，成為文化。即便推動困難，仍應努力。在首場餐酒會上，厝秘特別選擇了符合搭配的菜單，像金沙嫩豆腐，這道要透過總鋪師的精準火侯，炒出流沙口感的鹹蛋黃醬，迅速裹上外酥內嫩的豆腐，搭配的是戴勝堂推薦的「長江坑道500公升甕裝陶罈原酒」，這是他私下收藏的窖藏酒，當初在金門酒廠坑道內親自品酒選酒，一路試喝500公升甕裝的原酒，特別挑出這支值得收藏的。另外，還提供了戴董事長私藏的3款金門高粱酒，包括總統就職紀念酒、陳放三年、甕藏兩年的「五年寄心知己」、以及首款臺灣紅高粱「一穀作契」，各有獨特風韻，透過呂宜儒大師現場講述每款酒的歷史與釀造工藝、如何品味不同酒款之間的細微差異，再搭配屢次在國際舞台奪下好成績的厝秘主廚張莛逵獨創臺式佳餚，如家鄉砂鍋菜飯、蘇杭東坡肉、清炒水蓮等，簡單卻深刻的手法，創造毫無冷場的臺味盛宴。「御藏金門餐酒會」另2場將不定期於厝秘甘肅店舉辦，每場僅限40席，活動當晚不僅包含精選高粱酒款及厝秘主廚精選菜單，參加者更可獲得活動專屬驚喜贈品。欲了解更多活動詳情或後續報名，請聯繫厝秘-功夫菜，手路湯免付費服務專線：0800-032-032。