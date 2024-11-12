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因電視劇《擁抱太陽的月亮》、《于氏王后》打響知名度的韓星宋再臨，今（12）日中午12點在住家被發現過世，警方表示「確定無他殺嫌疑」，現場還找到2張A4遺書，一開始還透露有尼古丁原液，但後來媒體刪除相關字眼，真正死因有待釐清。韓媒表示，根據業界人士消息指出，宋再臨是今天12日中午12點在首爾城東區被發現，當下已無生命跡象，享年39歲。他的靈堂設於汝矣島聖母醫院殯儀館2號廳，告別式將在2天後的11月14日中午12點舉行。根據《亞洲經濟》報導，宋再臨死亡的公寓現場，留有2張A4遺書，但具體的死因尚未公布。宋再臨的過世消息傳出後，發現他早把IG留言功能關閉，帳號介紹改為「長途旅行的開始」，從種種跡象來看，不免懷疑他是否早已決定好走絕路的打算。據悉，他去年與經紀公司合約到期後，未簽約新的經紀公司，所以找無相關人士出面回應此事。1985年出生的宋再臨，於2012年透過MBC電視劇《擁抱太陽的月亮》嶄露頭角，之後在《花美男拉麵館》、《感激時代：鬪神的誕生》、《酒鬼都市女人們》等多部電視劇都有出色表現，他在剛播畢的《于氏王后》裡飾演「高孛義」，也讓觀眾留下深刻印象。10月13日剛結束舞台劇《凡爾賽玫瑰》演出的他，今天突然傳出離世消息，讓人錯愕無法置信。生 日：1985年2月18日過 世：2024年11月12日（39歲）出 道：2009年《女演員們》家 庭：爸爸、媽媽、妹妹代表作：《擁抱太陽的月亮》《Two Weeks》《我的完美新娘》《先熱情地打掃吧》《于氏王后》