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台新金與新光金控10月9月雙方臨時股東會通過合併案，傳出因「員工安置計畫」未達共識，遲未向金管會送件申請。金管會今（12）日也證實還未收到申請文件，並再次強調，申請書件資料必須包含達成共識的員工安置計畫，當然，要先送件也可以，只是也會要求補件，但並沒有規定只能補件一次，準備好就可以來送件。由於傳出台新金控董事長吳東亮原本預計10月就要向金管會提出「新新併」申請，卻因員工安置計畫，遲遲無法和工會達成共識，加上新光人壽增資問題也還沒解決，預計可能要到明年農曆年前才會送件。對此，金管會今日表示，根據金融機構合併法，預計合併的2家金控要向金管會遞件申請，目前了解，台新金與新光金正就合併案準備資料中，金管會還沒有收到相關資料。不過，金管會也再次重申，根據金融機構合併法規定，申請合併提出的書件中，要有合併契約書包括受僱人權益處理，提出妥善安置員工計畫，包括與員工取得協商共識或是有勞資協議紀錄，金管會在金控送件後，會再去檢視是否有相關文件資料。金管會也表示，當然，若要先送件也可以，只是金管會在檢視後，若文件不齊全，也是會要求補件。至於市場傳言只能補一次？金管會表示沒有這樣的規定，準備好就可以來送件。