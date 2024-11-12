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▲曹佑寧當演員第10年，近來開始挑戰一些邪氣的角色，演技有所突破。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲《刺心切骨》團隊出席影片在金馬影展的首映活動。（圖／台北金馬影展執委會提供）

曹佑寧與劉修甫在新加坡女導演劉慧伶的作品《刺心切骨》中扮演兄弟，戲外兩人也互相稱讚，劉修甫稱曹佑寧「很照顧人」，尤其會注意他們兩個人的髮型、很會弄頭髮，曹佑寧則大讚劉修甫：「長得很帥，一看到他就把他當弟弟。」相較於片中兄弟之間因故必須修補感情，戲外相處似乎更好。曹佑寧扮演曾因案入獄的擊劍選手，被稱是今年金馬獎的遺珠之一，他認為雖然沒能入圍，還是蠻開心的。過去曹佑寧在影片中多半是陽光或是善良的形象，今年先是在《鬼們之蝴蝶大廈》挑戰邪氣的演出，在《刺心切骨》也有陰暗的一面，他認為當演員今年差不多是第10年，有被討論就是蠻大的鼓勵，所以金馬獎就算只被提出來是「遺珠」，依舊開心表現有被注意到。該片之前在捷克卡羅維瓦利國際影展世界首映後，陸續去了羅馬、釜山等影展，讓曹祐寧頗為感動，因為在台灣還沒上映，能夠先在其他地方看到別國觀眾反應。」劉慧伶則說先前去釜山影展，影迷不只追著明星要簽名，連對導演也是如此，讓她很驚喜。片中兄弟間有許多對手戲，曹佑寧坦言：「他（劉修甫）比想像中更斯文，是個斯文的弟弟、很有內涵的人。」他們在片中演擊劍的選手，這項運動在華人影片中不算太熱門，原來劉慧伶本身就曾是新加坡的擊劍選手，還特訓曹佑寧與劉修甫9個月，要讓他們看來有模有樣。曹佑寧被問到片中要修補和弟弟的感情，現實中如何修復，認為最重要的是要有耐心，一直到「熄火」為止。各方關心他和王淨的交往，現在是否火還很旺？他妙答：「95有加滿！」