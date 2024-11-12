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立法院長韓國瑜今（12）日召集朝野協商，討論大法官、考試委員等人事同意權審查，朝野協商氣氛大致和諧，不過在討論到「政黨比例人數」時，民眾黨立院黨團總召黃國昌與民進黨立院黨團總召柯建銘見解不同，雙方又槓上，黃國昌一度要求重新討論稍早已簽字的協商結論。韓國瑜急忙打圓場，今天協商氣氛都很好，只是後面意見有點不一致，就留待周四下午繼續朝野協商。朝野協商第二項主題，是研商有關「考試院人事同意權」與、「司法院人事同意權」案。因大法官針對《立法院職權行使法》有新的釋憲結果，但對於各黨提問被提名人，是否要有題目數量的限制，藍白兩在野黨認為，大法官沒有說只能問幾題，民進黨則認為，問太多問題，可能會讓被提名人回答不完，朝野沒有共識。接著再討論中央政府追加減預算案時，各黨立委的發言人數，本屆因國民黨團有藍委52席加無黨2席，民進黨51席，民眾黨8席，本屆過去依「政黨比例」發言時，各黨分配慣例是藍7綠7白1。不過日前行政院長卓榮泰到立法院報告政府能源政策，黃國昌希望若只有1席，發言時間能從15分鐘延長為20分鐘。當時民進黨團幹事長吳思瑤說，立院發言時間是以15分鐘為單位，20分鐘很奇怪，最後朝野同意藍綠白人數分別是9比9比2。但今天在討論審查人事同意權的比例時，柯建銘說，依黨團比例是很重要的原則，若過去都是7比7比1，就應該繼續維持。韓國瑜說，上次已經開過先例，但柯建銘堅持回到7比7比1。黃國昌說，沒有一定要9比9比2，但如果民眾黨只有1席，依比例的話，藍綠白應該是7比6比1才合理。柯建銘說，國民黨是52席立委，不是54席，大家討論的是「政黨比例」，不是黨團比例。黃國昌一度說，若柯建銘堅持政黨比例這麼重要，那人事同意權公聽會，各黨推薦學者專家，比例訂為藍綠白3比3比1，就很奇怪，建議重新討論這樣的比例。柯建銘與黃國昌僵持不下，黃國昌發言時，柯建銘插話，「好啦麥閣剎啦！」黃國昌回嗆，「不好意思，現在是我在發言，憑什麼你可以按麥克風說我不可以再吵？這是哪門子的議事規則？」黃國昌也要求，議事處應把計算方法說清楚，大家講清楚，確認清楚，「這是大是大非的問題」。韓國瑜說，今天好不容易有很好的氣氛，希望大家平和討論。黃國昌說，若依政黨人數比例，就是7比6比1，但若不計算無黨立委高金素梅與陳超明，那就是6比6比1。見雙方發言開始有火藥味，韓國瑜只好再宣布休息，並趁空檔與各黨溝通。最後韓國瑜裁示，關於政黨比例，已經請議事處計算，會用科學方法算出數字，留待週四下午繼續協商。