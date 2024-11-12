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距離美國總統大選約一週，在川普將重返白宮的樂觀情緒下，馬斯克旗下電動車公司特斯拉股價短短五個交易日累計上漲逾39%，直到週二（12）美股早盤出現小幅下跌，但大摩仍預期該公司股價明年可望衝擊 500 美元，這也顯示市場開始將焦點從美國大選轉移到本週即將出爐的關鍵通膨數據。至截稿前，道瓊工業指數上漲 66.22 點或 0.15%，暫報 44,359.35 點；納斯達克綜合指數上漲 23.96 點或 0.12%，暫報 19,274.80 點；標普 500 指數上漲 0.72 點或 0.01%，暫報 6,000.63 點。電動車龍頭特斯拉自11月5日美國大選投票日以來，受益於「鋼鐵川粉」馬斯克帶來的樂觀情緒，公司市值在數天內增加3000多億美元，股價在週一收盤上漲約8.96%，報350美元，而週二早盤則下跌3.80%，至每股336.69美元，不過摩根士丹利（Morgan Stanley）仍認為，該公司股價明年可望衝擊500美元。《彭博》報導則引述市場專業人士說法，稱特斯拉是一支典型的動能股，隨著投資人情緒的急速轉變，讓這檔股票的漲跌也快速出現滾雪球般的變化。此外，美國通膨數據將於本週三（13）公佈，這可能決定聯準會（Fed）下個月是否會再次降息。