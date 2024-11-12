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世界12強賽13日將進行中華隊對決韓國隊的傳統好戲，雙方賽前先發投手「諜對諜」，韓國隊今（12）日宣布由側投高永表掛帥主投，中華隊這邊則仍不願意鬆口，外界推測是林昱珉主投，最後先發人選公布仍以官方公布為準。韓國隊昨日公布28人名單，只有4名是先發投手，包括郭彬、高永表、任燦圭和崔丞鎔，柳仲逸指出儘管先發投手戰力較薄弱，但牛棚投手狀態良好，且開幕戰對中華隊的先發投手，計畫「投1休4」最後一戰再對澳洲先發。25歲右投郭彬效力斗山熊，本季繳出15勝9負，拿下勝投王，防禦率4.24，最快球速155公里，球威十足，但控球不穩定，本來被外界看好是對中華隊先發，不過最終名單公布不是他。而33歲的高永表則是側投，變速球投得很好，2017年亞冠賽對戰台灣7局僅被敲2安，無失分，外帶7三振，不過對左打被打擊率高達3成61。柳仲逸今日在賽前記者會宣布他將是先發投手，不過後續還有待官方名單最終確認。台灣這邊先發投手尚未公布，但基本上林昱珉的機會很高，不僅是因為他是中華隊目前陣容中的最佳投手，也是因為投首戰之後還有機會推他出賽。林昱珉上周自辦熱身賽出賽，對捷克有出賽投1局小試身手，之後面對合庫時則把局數拉到3局，投球數50幾球左右。去年亞運他也曾對戰韓國出賽，且投得不差，只要林昱珉維持同樣水準，比賽前半段應該仍可給予台灣一定的壓制力。