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中國廣東省的珠海體育中心11日晚間傳出越野車無差別衝撞路人的重大事故，傷亡歷經一天未明後，中國官媒央視稍早終於公布最新狀況，車禍竟造成35死43傷。珠海市公安局香洲分局昨晚8時許接獲通報，珠海市香洲區體育中心附近有車輛到處衝撞路人。大量民眾被波及，網路社群平台流傳畫面顯示，許多遭撞傷民眾倒在地上哀嚎，現場相當混亂。許多人躺在地上一動也不動，地上留有大片血跡，目擊者當場嚇到腿軟，傷者陸續被送往醫院救治，肇事的62歲男司機原先逃逸，後被公安逮捕。根據中國官媒央視，11月11日19時48分許，珠海發生一起駕車衝撞市民重大惡性案件。12日，珠海市公安局發布通報，案件已致35人死亡，43人受傷。珠海市公安局表示，2024年11月11日19時48分許，珠海市體育中心內發生一起犯罪嫌疑人駕車衝撞市民的重大惡性案件，35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療(暫無生命危險)。公安機關與民警迅速到場，將嫌疑人樊男，（62歲，離異)當場逮捕。珠海公安指出，案發當日，樊某駕駛小型越野車闖閘強行進入市體育中心，衝撞正在體育中心內部道路運動的市民，開車逃跑時被趕赴現場的公安民警當場控制。民警發現樊某在車上持刀自殘，立即將其制止並送往醫院救治。樊某自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治之中，暫時無法接受公安機關訊問。公安機關經綜合現場勘查、影像監控、證人證言和電子證據等情況，初步查明，案件是樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。目前，公安機關對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行史。