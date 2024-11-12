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赴日旅遊注意！隨著外國觀光客在戶外吸菸行為頻繁發生，日本自2020年起開始禁止在路邊抽菸，而隨著大阪關西世界博覽會即將在明年開幕，大阪市政府今（12）也正式宣布擴大抽菸禁令至大阪市全境，違反者將被處以1000日圓的罰款。大阪市政府週二（12）宣布，將於2025年1月27日起全面禁止在市內路邊吸煙，旨在改善市容及環境品質，並迎接2025年4月開幕的大阪關西世界博覽會；禁令實施後，路上的巡邏指導員將增至100人，以強化勸導和巡查，不過市府也承諾將在市內各處設置吸煙區，方便市民遵守規定。市長橫山英幸表示，路邊吸菸禁令的擴大實施將從原本僅限於梅田、御堂筋等地區，將延伸至大阪市全境，違反者將被處以1000日圓（約新台幣214元）的罰款。他強調，新制實施日期已經過審慎考量，且市府會在禁令生效前將加強宣導，讓民眾熟悉新規。根據日媒報導，該禁令的發布是大阪市為迎接博覽會所採取的一部分準備工作，希望藉此提升市容，並保障更多遊客和市民的公共空間。