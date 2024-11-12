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▲在2024年MLB世界大賽中有超狂表現MVP弗里曼（Freddie Freeman），休賽期才剛開始家裡就傳出喜訊。（圖／翻攝IG@chelseafreeman5）

▲弗里曼載著孩子們與老婆前往動物機構。（圖／翻攝IG@chelseafreeman5）

▲弗里曼是十足的貓奴。（圖／翻攝IG@chelseafreeman5）

▲「冠軍」在回家的途中，露出超可愛的表情。（圖／翻攝IG@chelseafreeman5）

在2024年MLB世界大賽中有超狂表現MVP弗里曼（Freddie Freeman），休賽期才剛開始家裡就傳出喜訊，因為一隻名為「冠軍」（Champ）的虎斑貓，成為弗里曼家的一份子了。世界大賽MVP「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）在結束球季後不久，就在一天中午接到了來自兒子查理（Charlie）的一通電話，小男孩在電話中語氣誠懇的向爸爸表示：「我可以領養一隻貓嗎？」身為慈父的弗里曼自然二話不說地答應了，隨後也載著孩子們與老婆前往動物機構，最後選中了一隻可愛的虎斑貓，並取名為「冠軍」（Champ），直接讓這個小傢伙也一同與道奇共享奪冠榮耀。「冠軍」回到家中後，也適應相當良好，彷彿天生就是弗里曼家的一份子，還常常與孩子們熟睡一起，模樣相當可愛。事實上，弗里曼夫妻在過去就是貓奴，還曾在早期帶著兩隻貓一起到春訓基地，生活中不能沒有貓，不過兩隻貓家人都在2020年離世，直到2024年弗里曼為了替兒子圓夢，再度成為貓奴。