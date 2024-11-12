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川普將重返美國白宮，「川普效應」持續發威，美元指數續強，非美貨幣全倒，台北股、匯市今（12）日同步雙殺，台股大跌547點，新台幣兌美元也貶破32.4元，終場收32.425元，重貶1.74角，單日貶幅0.54%，僅次韓元及人民幣，而累計2個交易日新台幣也已狂貶3.1角，將面臨32.5元保衛戰。川普當選美國下任總統後，強勢美元再現，國際黃金現貨價格一度下探2610美元，非美貨幣也倒地，根據央行統計，以今日下午4時台北外匯市場收盤價來看，美元指數上漲了0.47%，目前進一步來到105.8附近。亞洲主要貨幣兌美元也全倒，今日貶幅最大的是韓元，單日暴跌0.85%，人民幣也大貶0.61%，新台幣重貶0.54%，新加坡幣也貶了0.5%，日圓反而小貶0.12%，就連歐元也重貶了0.54%。匯銀人士指出，由於川普的各項政策未來可能推升通膨，並令美國聯準會（Fed）後續降息的路徑更保守，國際美元仍被看好，預估國際美元可能到年底前都偏強整理，而市場對中國僅公布化債的財政刺激政策並不領情，短期人民幣料仍承壓，新台幣兌美元仍有貶值壓力，也將面臨32.5元保衛戰。