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▲宋再臨逝世的消息讓眾人非常震驚，直呼不敢相信。（圖／宋再臨IG）

▲剛播畢的《于氏王后》成為宋再臨的遺作。（圖／宋再臨IG）

韓國演員宋再臨今（12）日驚傳過世消息，終年39歲。據傳宋再臨原先和朋友約好下午要共進午餐，但未如期現身，友人隨後趕到他家中，發現他已不幸去世，現場留有兩頁A4紙的遺書。出道15年的他，在演藝圈風評良好，許多相關人士聽到消息都不捨直呼不敢相信，感到非常意外，一開始還以為是假新聞，也回憶起他在工作、演出時敬業的模樣，剛與他見過面的朋友也難過表示：「他總是向周遭的人展現積極的那一面」。根據韓國媒體《My Daily》報導，演藝圈內的相關人士、還有一些熟識友人們，都對於宋再臨的噩耗感到相當震驚與悲痛。一位演藝圈人士A難過地問：「怎麼會是真的呢？」直呼無法相信。另外還有一位曾與他合作過的娛樂圈同行驚訝地說：「這到底是怎麼回事？」並淚眼回憶道：「雖然不常聯絡，但我們偶爾會問候對方。他在舞台上演出時非常開心的模樣還歷歷在目。」不久前還見過宋再臨的另一位友人，也向媒體傳達了哀痛的心情：「真的沒有任何理由…他總是向周遭的人展現積極的那一面，這讓我覺得更難過了。」一位製作公司相關人士同樣感嘆：「實在太意外了，剛開始以為是假新聞。」宋再臨是模特兒出身的演員，有著出色的外型和180公分好身材，除了戲劇作品《花美男拉麵店》、《擁抱太陽的月亮》到近年的《酒鬼都市女人們》、《于氏王后》以外，也因為參與綜藝《我們結婚了》和金素恩的CP紅極一時。