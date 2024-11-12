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▲中國廣東珠海惡意衝撞釀大規模死傷，習近平週二（12）下令將依法嚴懲兇手。（圖／翻攝自微博）

中國廣東省珠海體育中心今（12）「珠海航展」開幕，但前晚才發生越野車闖入的重大死傷事件，消息卻疑似在社群平台上遭封鎖，搜尋珠海普遍結果都是解放軍軍武裝備展示，直到週二稍早中國官方才正式宣布此事已造成35人死亡、43人重傷，官媒也報導稱中國國家主席習近平下令將依法嚴懲兇手。廣東珠海市香洲區體育中心原計劃在週二舉行珠海航展，但在11日晚間卻傳出有一輛黑色越野車衝入珠海體育中心外圍操場，逕直朝人群撞去，從現場拍攝的畫面來看，當時操場各地都有輕重傷不一、倒在地面的民眾，珠海市公安局則證實此事已造成35人死亡、43人重傷。對此，中國官媒在晚間也發出快訊，稱中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對此事高度重視並作出重要指示，稱該起事件「造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，盡快查明案件，依法嚴懲兇手。」珠海公安局香洲分局最新通報則指出，初步調查顯示62歲男性嫌犯樊某對其離婚後財產分割結果不滿而駕車衝撞市民，警方發現樊某試圖在車上持刀輕生，在當下已立即將其制止並送往醫院救治。