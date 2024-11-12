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▲宋再臨在《于氏王后》中表現亮眼，如今卻成為他的遺作。（圖／TVING）

▲宋再臨今（12）日驚傳過世，享年39歲，令外界一片震驚。（圖／宋再臨IG）

韓國演員宋再臨今（12）日驚傳過世，終年39歲。根據韓媒《Newsen》報導，他在被發現時已無生命跡象，家屬為他在汝矣島聖母殯儀館設置靈堂，告別式將於14日中午舉辦。而他在遺作《于氏王后》中合作池昌旭、全鐘瑞、李洙赫等人，演技表現相當亮眼，劇中還被割去他的鼻子，上演破格的劇情，然而才剛播畢不久就傳出噩耗，令人相當震驚。宋再臨在《于氏王后》中，飾演「被廢黜的王子」，即使是偏反派的演出依然魅力十足。劇情講述全鐘瑞飾演的王后是韓國歷史上唯一嫁過兩任丈夫的王后。她在第一任丈夫「高男武」（池昌旭飾）去世後，需在24小時內帶新夫回宮以穩固王權。宋再臨飾演的角色則是被父親廢位的太子「高孛義」，曾發動叛亂，按律應該要接受五馬分屍之刑，但高男武念及兄弟情，僅割去他的鼻子並流放邊疆。劇中曝光了他失去鼻子的模樣，令人毛骨悚然，他殘暴的行徑更堪比三王子，兩人聯手再度發起戰爭，對王后展開威脅虎視眈眈。這也是宋再臨時隔12年，再度接演歷史劇的作品，然而卻成為了他的遺作。