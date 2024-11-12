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▲警方在宋再臨家中找到遺書和尼古丁。（圖／MBC《擁抱太陽的月亮》劇照）

南韓實力派演員宋再臨，過去曾因出演古裝劇《擁抱太陽的月亮》受到矚目，但今（12）日卻傳出遺憾消息，他被發現於住家身亡，享年39歲，讓粉絲難以接受。據悉，第一個發現宋再臨遺體的人是他的友人，該名友人指出宋再臨生前曾和他約好一起共進午餐，沒想到卻在約定時間失聯，好友察覺不對衝到宋再臨家中，沒想到卻是天人永隔的局面。而韓國警方在調查此事後稍早也對外發聲，指出宋再臨極大機率是自殺身亡，「初步推測他應該是選擇了結束自己的生命。」綜合韓媒報導，一名好友原先和宋再臨約好一起共進午餐，不過卻遲遲等不到對方赴約，宋再臨甚至直接失聯，好友不得已只好前往宋再臨的家中，沒想到卻發現對方的遺體，讓他嚇壞趕緊報警，而警方到場後也開啟調查。《韓聯社》報導指出，員警在宋再臨的家中不僅發現了尼古丁原液，還找到寫滿兩張A4紙的遺書，警方也推斷現場沒有任何他殺等犯罪跡象，更遺憾表示：「根據發現遺書等情況來看，初步推測他應是選擇了結束自己的生命。」根據業界人士消息指出，宋再臨的靈堂設在汝矣島聖母醫院殯儀館2號廳，告別式將在11月14日的中午12點舉行，家屬非常悲痛，希望一切低調進行，回顧宋再臨這一生，出演過許多電視劇，《擁抱太陽的月亮》、《先熱情地打掃吧》、《讓我聆聽你的歌》等等，更因和演員金素恩一同參與韓綜《我們結婚了》而爆出緋聞，兩人還一同獲得MBC放送演藝大賞的最佳情侶賞，如今只能追憶。生 日：1985年2月18日過 世：2024年11月12日（39歲）出 道：2009年《女演員們》家 庭：爸爸、媽媽、妹妹代表作：《擁抱太陽的月亮》《Two Weeks》《我的完美新娘》《先熱情地打掃吧》《于氏王后》