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中國廣東珠海市香洲區體育中心在11日晚間發生衝撞事件，截至目前已知造成35人死亡、43人受傷。在事發之後，中國當局隨即控管輿論，不僅將社群平台上的相關影片刪除，就連日本媒體在當地的報導片段也緊急切斷。綜合媒體報導，11日晚間7點50分左右，中國廣東珠海市香洲區的體育中心，發生一名62歲樊姓男子駕駛越野車闖入，衝撞現場民眾。截至目前已知造成35人死亡、43人受傷。該名男子後續遭到警方逮捕時，還被發現試圖在在車上持刀自殘。初步查明，案件是樊男對其離婚後財產分割結果不滿而引發。「產經新聞」報導，在中國當地播放的日本放送協會（NHK）海外放送新聞節目，於事發後隔天播報這起事件時，節目部分畫面被中斷，隨後被切換至「訊號異常」畫面。此外，中國媒體及警方公告也遭到限制，社群平台上的相關影片、發文也都被刪除。「產經新聞」指出，近來中國各地時常傳無差別攻擊事件。9月底，上海的一間超市也發生有男子持刀攻擊現場客人，造成3死、15傷的慘劇。有說法指出，隨著房地產業衰退引發的不景氣狀況，使得民眾的不滿情緒日益高漲。