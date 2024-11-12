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桃園市2名高中生趁學校運動會空檔，偷跑回教室拿被保管的手機，導師知道後與學生爆發口角，甚至衍生肢體衝突，學生被導師用膝蓋壓制在地，被PO網引發爭論。桃市府教育局表示，事發後老師致歉，並與家長取得諒解，學生與老師將依輔導管教及獎懲規定檢討。據了解，該校在7日舉辦學校運動會，有2名學生趁著運動會空檔，偷跑回教室拿被統一保管的手機，導師知道後與學生發生口角，進而發生肢體衝突。事發當下畫面被PO網，引發熱議。根據影片畫面，導師以膝蓋將其中1名學生壓制在地，起身再以手鉤住另名學生脖子，狠狠將學生狠狠摔在地上後，同樣以膝蓋壓制，甚至將學生的頭部強壓在地，也不管一旁還有眾多學生經過。教育局表示，學校已完成校安通報，並已召開校事會議啟動霸凌調查；事發當天校方也請家長到校，雙方互相致歉，導師已取得家長諒解，家長向校長表示知道這位導師很認真，能夠原諒導師；後續會請學校加強留意師生互動情形，積極輔導案內學生。