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▲宋再臨曾是模特兒，優秀比例獲得關注。（圖／JTBC《先熱情地打掃吧》劇照）

▲宋再臨因為參演《擁抱太陽的月亮》爆紅。（圖／MBC《擁抱太陽的月亮》劇照）

▲宋再臨（左）跟金素恩先是合作綜藝《我們結婚了》、再合作拍電視劇《我的完美新娘》，一度傳出緋聞。（圖／SBS《我的完美新娘》劇照）

韓星宋再臨今（12）日被朋友發現在家中離世，警察已排除他殺可能，更發現他留下2張A4遺書，已往自殺方向調查。回顧他生前的演藝事業巔峰，就屬參演收視率破42％的韓劇《擁抱太陽的月亮》、跟金素恩搭檔參加戀愛實境綜藝《我們結婚了》莫屬，而他因為臉超小，被眾多女星羨慕嫉妒，金秀賢也出聲認證：「他的臉小到令人印象深刻。」宋再臨大學一年級結束後休學入伍當兵，由於氣胸的關係，以替代役在防衛產業部服役。退伍後，他對演戲產生興趣，並進入演技學院就讀，僅花了3個月就成為模特兒出道。由於身高180cm、體重65kg的優秀身材比例而獲得極高的關注，尤其是臉小的特點，令許多女藝人嫉妒。透過穩定的模特兒活動，他獲得參演電影短片、音樂MV、廣告等演出機會，2009年以電影《女演員們》出道，但大眾是在2012年才認識他，因為宋再臨在當年收視率達到42%的熱門電視劇《擁抱太陽的月亮》中，飾演金秀賢的護衛「金齊雲」獲得關注，他還因此獲封「花美男護衛」的稱號。當年就連金秀賢都被他的「小臉」震撼，直言：「他的臉小到令人印象深刻。」在《擁抱太陽的月亮》的拍攝過程中，宋再臨曾因劇中角色的性格轉變而有所領悟，例如金秀賢與丁一宇耗費9小時拍攝，對他來說是一大挑戰，同時意識到自己需要更加用心去琢磨演技。此外，他的「轉型演技」也讓觀眾印象深刻，在劇集《Two Weeks》播出期間，部分人批評他在《擁抱太陽的月亮》中動作戲略顯生硬，所以他穩定成長進步，展現更輕鬆自如的演技，收穫「穩中求勝」的好評。2014年9月，他與金素恩搭檔出演MBC綜藝《我們結婚了》，節目中，他展現如運動員般的超群魅力，迅速吸引觀眾的目光，無論是反應靈敏的對答，還是幽默的即興表演，他都游刃有餘，讓他在女性觀眾中獲得極大的好評。如同在《我們結婚了》中與金素恩搭檔時建立的默契，他們在節目結束後仍保持著良好的朋友關係；2016年2人再合作主演戲劇《我的完美新娘》飾演夫妻，當時引發不少「我結」粉絲討論，他們之間的親密互動不僅成為熱門話題，甚至在2023年春天時，還傳出過短暫的戀愛傳聞。出道初期，宋再臨菸癮很重，一天至少一包菸，但在2013年10月戒菸成功。他自認宅男，不愛出門，沒戲拍時都躲在家讀書看電影，特別熱衷閱讀哲學類書籍。而宋再臨是不折不扣的貓派，也有2隻寵物貓，經常帶著與貓相關的物品出現在拍攝現場。除了這些TMI，宋再臨在2018年韓國高考當天，為了掩蓋自己的身分，而借用了考生的腳踏車作為交通工具。如今這位演藝圈發光發熱的男星，卻在今天選擇走上絕路，根據業界人士消息指出，宋再臨原本跟朋友約好吃午餐，當朋友進到他首爾城東區的公寓內，發現他已死亡，警方也表示現場留有2張A4遺書，但具體死因不明，有待釐清。而他的靈堂設於汝矣島聖母醫院殯儀館2號廳，告別式將在2天後的11月14日中午12點舉行。生 日：1985年2月18日過 世：2024年11月12日（39歲）出 道：2009年《女演員們》家 庭：爸爸、媽媽、妹妹代表作：《擁抱太陽的月亮》《Two Weeks》《我的完美新娘》《先熱情地打掃吧》《于氏王后》