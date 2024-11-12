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▲宋再臨在去年和經紀公司Saram娛樂合約到期後，就再沒和新公司簽約。（圖／宋再臨IG）

南韓演員宋再臨今（12）日被好友發現陳屍在自宅，震驚演藝圈，而韓國警方稍早也公布初步調查結果，研判宋再臨是自縊身亡，讓粉絲相當不捨，而他生前最後身影也被起底，是在10月份落幕的音樂劇上，該劇名為《凡爾賽玫瑰》，後續宋再臨直到近期都沒再出現在螢光幕前，沒想到該劇是他最後一次在公開場合露面，消息曝光也讓無數粉絲淚崩。宋再臨過去曾因出演古裝劇《擁抱太陽的月亮》受到矚目，但今天卻被發現於自宅身亡，享年39歲，讓粉絲難以接受。據悉，第一個發現宋再臨遺體的人是他的友人，該名友人指出宋再臨生前曾和他約好一起共進午餐，沒想到卻在約定時間失聯，好友察覺不對衝到宋再臨家中，沒想到卻是天人永隔的局面。而韓國警方稍早也指出：「初步推測他應該是選擇了結束自己的生命。」根據韓媒報導，宋再臨與經紀公司的合約早在去年就已經結束，後續宋再臨也沒有再和新的經紀公司簽約，而宋再臨的最後一次更新動態是在今年1月份，他在IG的首頁寫道：「開始漫長的旅程。」另外，宋再臨在今年10月份出席音樂劇《凡爾賽玫瑰》落幕，也成為他出現在大眾視野的最後身影。生 日：1985年2月18日過 世：2024年11月12日（39歲）出 道：2009年《女演員們》家 庭：爸爸、媽媽、妹妹代表作：《擁抱太陽的月亮》《Two Weeks》《我的完美新娘》《先熱情地打掃吧》《于氏王后》