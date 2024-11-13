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廣東珠海體育中心11日晚間遭一名62歲樊姓男子開車闖入，並針對在場正在運動及散步進行無差別衝撞，當地警方在事發將近12小時候終於公布傷亡數據，至少35人死亡、43人受傷，日本駐中國廣州總領事館對此也表示，目前尚無資訊顯示死者中有日本人，但仍提醒當地日本公民提高警覺。珠海市公安局指出，珠海體育中心這起「惡意衝撞」已造成35人死亡、43人重傷。對此，日本放送協會（NHK）報導也指出，日本駐中國大使館針對此事已經向當地日本公民們發送電子郵件，提醒他們由於中國各地人流聚集的場所接連發生事故，呼籲日本公民外出時注意周圍情況，確保自身安全。報導指出，中國近來出現多起在公共場合的襲擊事件，包含有男子9月在上海一間超市，持刀無差別傷人，另外在廣州「駕駛惡意衝撞」事件也並非首次發生，在去年1月11日傍晚，廣州市天河區天河商圈、正佳廣場一帶，就有一名司機「為發洩個人情緒」駕駛寶馬多次蓄意衝撞行人與道路設施，還試圖逃逸，造成6人死亡，29人受傷，最終肇事司機被法院一審判處死刑。此外，《產經新聞》也報導提到，在中國當地播放的日本放送協會（NHK）海外放送新聞節目，於事發後隔天播報這起事件時，節目部分畫面被中斷，隨後被切換至「訊號異常」畫面。