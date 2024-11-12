我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國廣東珠海惡意衝撞釀大規模死傷。（圖／翻攝自珠海公安局）

中國廣東珠海市香洲區體育中心在11日晚間發生衝撞事件，當局通報目前已釀35人死亡、43人受傷，中國國家主席習近平也下令將依法嚴懲兇手，不過有不少中國網友發現當局疑似立刻控管輿論，社群平台上的相關影片遭到刪除，甚至珠海警方還「更新」了最初的通報，將嫌犯與前妻鬧上法院訴訟糾葛的相關段落一併刪去。珠海體育中心遭越野車闖入釀成的重大死傷事件，發生在展示解放軍軍備武力的第十五屆中國國際航空航天博覽會「珠海航展」前一天，相關消息第一時間在網路上傳出後，不少社群平台與「珠海體育中心」相關的話題傳出遭「屏蔽和諧」，現場影片和畫面也遭平台刪除。珠海公安局香洲分局最初通報指出，警方發現62歲男性嫌犯樊某試圖在車上持刀輕生，在當下已立即將其制止並送往醫院救治，稱犯案動機是對其離婚後財產分割結果不滿，同時統計稱已造成35人死亡、43人重傷；然而在最新的通報當中，警方卻刪除了樊姓嫌犯與前妻有離婚後財產分割糾紛，多次到法院訴訟，不服判決結果提起再審的內容，這也讓中國網友質疑此舉是否為替法院避嫌。有傷者家屬回憶當下事發經過，稱駕駛最開始闖入體育中心的操場，先是在外繞了一兩圈，接著開始無差別集中撞向現場的民眾，由於現場跳操的音響聲音過大，一開始受害民眾的尖叫聲很難傳到另一邊，因此現場傷亡慘重，「在場目睹一切的那些人肯定都會留下一輩子的心理陰影」。此外，她也說事發經過十幾小時後，沒有媒體或警察跟進受害者後續。對於此事件，中國官媒直到週二晚間才發表快訊，稱中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對此事高度重視並作出重要指示，稱該起事件「造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，盡快查明案件，依法嚴懲兇手。」