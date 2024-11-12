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國民黨立委王鴻薇今（12）日踢爆，陳時中、王必勝今年8月6日出席一個場合，會後陳被拍到與香肩美女比肩而出，最後幾名女性還站成一排送客，王鴻薇大酸，「重情重義重粉味」。不過事後陳時中、王必勝紛紛出現否認，並強調出席該飯局的女性皆為醫師。對此，稍早振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學PO文直言，她就是被拍到的人之一，「那篇報導的確讓人不愉快！但我把『粉味』當作是稱讚，而不是詆毀」。對於王鴻薇質疑飯局並不單純，王必勝也在下午做出回應，說明8月6日當天自己是應牙醫師公會全聯會邀請前往參加餐會，席間除他以外沒有任何中華開發的人員。王必勝也表示，當天在座女士大都是牙醫師及醫師，賓客共20幾人，大家聚會交談熱絡，至於席間談了什麼自己真的不記得了，「建議委員發文先做查證，感謝！」田知學12日晚間發文表示，她身邊有各黨派的朋友，但她本人沒有政治傾向，心中唯一認同的就是一起真心愛這塊土地的所有人，「每天看著政黨間在爭吵，甚至無理、抹黑…..到失焦，你們可曾想過台灣真正的主人原住民的感受嗎？」田知學指出，照片拍攝到宴會是在8月6日的晚上，當時有20多人參與，且現場有許多醫師，當天大家互相交流，她則與其他女醫師姐妹們聊天。期間，她也跟陳時中說，「我沒有政黨，所以當時實在踏不出那一步來為你站台」，對方回應她一個「我完全不在意」的笑容，讓她瞬間滿滿的尊敬。田知學回憶，晚宴結束後，她和其他美麗的女醫師們一起陪陳時中下樓，除了寒暄之外也提出一些台灣原住民醫學學會很希望努力改善原住民健康不平等的願景，希望對方協助。田知學PO出近日相同穿著的照片表示，她平時沒有太多機會逛街，是在Shien網站上買的，「自己很喜歡！也覺得偶爾可以有別於醫院，穿出自己獨一無二的美麗是多麼幸褔的小確幸」。最後，田知學表示，王鴻薇的爆料的確讓人不愉快，「但我把『粉味』當作是稱讚，而不是詆毀！姐妹中有人為了 生存、沒有機會可以讀書、不得已做「粉味」的，在我心中，她們是美麗的！祝自己醫師節快樂！也祝各位台灣所有美麗動人的女醫師們醫師節快樂！」