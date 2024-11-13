我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李政宰、魏嘏雋（右）接受台灣媒體訪問，聊《魷魚遊戲2》拍攝幕後故事。（圖／Netflix）

▲《魷魚遊戲2》中，李政宰為了阻止悲劇再發生，二度投入遊戲中，編號一樣是456。（圖／Netflix）

▲魏嘏雋劇中超兩難，因為他是警察，同時也是「魷魚遊戲」魔王的弟弟。（圖／Netflix）

▲李政宰（左）調皮賣關子「確定《魷魚遊戲3》之後沒有續集了嗎」。（圖／Netflix）

《魷魚遊戲2》倒數1個月開播，主要演員李政宰、魏嘏雋先是到義大利展開宣傳工作，再抽空接受台灣媒體視訊訪問，李政宰透露第1季結尾時，「編號456的成奇勳」染了紅頭準備離開韓國，含義為「改頭換面展開新的生活」，但因為領了456億獎金卻快樂不起來，所以二度投入遊戲，誓言抓到背後的變態操作者，而為了阻止悲劇再發生，李政宰勤練身材、減重，把角色狀態變得更強大，才有力氣對付妖魔鬼怪。《魷魚遊戲》是2021年9月17日播出的影集，由孔劉飾演的「西裝男」帶領男主角李政宰（飾演：編號456成奇勳）進入「魷魚遊戲」，他與急用錢的各方人士：朴海秀（飾演：編號218曹尚佑）、鄭好娟（飾演：編號067姜曉）等人，以「血腥殘忍」的方式一同爭奪456億獎金，最後獲勝者為李政宰；但他為了揭發遊戲背後組織，再次踏上旅途參戰「魷魚遊戲2」。《魷魚遊戲2》今年6月拍攝完畢，確定拆成《魷魚遊戲2》6集、《魷魚遊戲3》6至7集的方式呈現，《魷魚遊戲2》將於12月26日上線，2025年播出大結局；第2季要角除了有活下來的李政宰、關主李炳憲、警察魏嘏雋，任時完、姜河那、朴圭瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、姜愛心、李大衛、崔勝鉉（T.O.P）、盧載沅、曹柔理、元志安也確定參戰，「西裝男」孔劉也會持續找人打畫片。在第1季的最後，男主角成奇勳染了一頭紅髮準備搭機離開韓國，為第2季埋下「伏筆」，這幕當年曝光後，李政宰也被周邊、網友問爆這一題：「為什麼最後奇勳染了紅頭髮，卻沒有去見女兒？」他則是回大家：「奇勳需要勇氣去開始全新的生活，而這份勇氣可能要透過紅色頭髮來表現。」李政宰一開始也很好奇「自己會從哪個故事展開第2季」，沒想到導演選擇從機場開始，「我覺得我又以紅髮出現，到時候應該又會被問類似問題了。」魏嘏雋也說，本季中「456號奇勳」的黑暗表現會非常驚人，不管是氣場、感情深度以及迫切的想結束遊戲，「他那強烈的個人魅力，我相信觀眾一定能感受到這些層次」。除了紅頭髮的改變，李政宰也比當年還要瘦，在《魷魚遊戲2》第1集的前段也有裸身戲碼，是如何維持結實體態的？他說因為奇勳在第1季拿到456億的獎金後，3年來過的並不快樂，吃不好、睡不好，「因為這筆獎金是除了奇勳之外的455人犧牲換來的，所以他內心應該無法隨意揮霍這筆錢，也因為這樣，他應該有一種想要阻止遊戲繼續的強烈意志。」為了呈現這樣的狀態，李政宰為此健身減重，來展現奇勳的心境變化；同時他也很期待觀眾看完的反應和評價。魏嘏雋在劇中是警察也是「魷魚遊戲」魔王李秉憲的弟弟「俊昊」，聊到角色心境的不同，他說：「作為兄弟，同時也是一名現役的韓國警察，俊昊受到了極大的衝擊，目睹了如此殘酷的遊戲，並且發現自己的哥哥竟然是這場殺人遊戲的領導者，這讓他深陷在巨大的心理衝突和困惑。他一方面不得不面對這殘酷的真相，另一方面又承擔著揭開這整個事件背後真相的使命，這樣的矛盾與掙扎，使他的內心陷入巨大的糾結。」所以俊昊在本季中，心態會非常混亂，「作為弟弟，他迫切想找到哥哥；作為警察，他更希望能阻止這場遊戲。這種迫切與執著成為了塑造他角色的核心動力」。李政宰是第1季的冠軍，對於當年沒被賜死而有幸參演第2季的提問，他表示：「我想，就算遊戲不再圍繞著奇勳，第2季的故事應該也能成立才對。第2季的背景甚至可能會發生在不同的地點，或者是其他國家。然而，導演似乎對『阻止這些惡行、懲罰作惡者』的想法非常執著，所以故事再次從奇勳的視角開始，同時也通過俊昊展開，他們的目標都是阻止這場遊戲！由此也可看出第2季的主題更為鮮明，強調著對抗這種暴行的必要性。」目前，《魷魚遊戲》已確定會有第3季，大結局將於2025年播出，聊到殺青的感想，是捨不得？還是覺得「終於拍完了？」沒想到李政宰露出謎之微笑說：「在第1季的時候也說過沒有第2季，那麼第3季結束後，也同樣不會有續集了嗎？」吊足大家胃口，觀眾只好看到最後一刻，才能知曉《魷魚遊戲》究竟有沒有第4季。類 型：動作、驚悚語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：6演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：？？？）、任時完（飾演：？？？）姜河那（飾演：？？？）、朴成焄（飾演：？？？）梁東根（飾演：？？？）、曹柔理（飾演：？？？）姜愛心（飾演：？？？）、李大衛（飾演：？？？）李陣郁（飾演：？？？）、崔勝鉉（飾演：？？？）盧載沅（飾演：？？？）、元志安（飾演：？？？）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00收 看：Netflix