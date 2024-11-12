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▲李雅英（右起）、笑笑私下感情很好，李雅英還會在笑笑緊張時幫忙緩解情緒。（圖／想想時間有限公司提供）

▲笑笑上週主持李雅英的記者會，穩健台風受到好評。（圖／想想時間有限公司提供）

電豹女笑笑上週為「全民表妹」李雅英擔任「BHC炸雞」一日店長記者會主持人，穩健台風與清晰口條受到一致好評。談及近日李多慧遭跟拍的事件，李雅英表示理解大家在工作中各有職責，但同樣身為啦啦隊，也很能感同身受李多慧被跟一路的恐懼，不過大部分媒體前輩和粉絲，都對她們相當友善，這些關心與照顧也是讓啦啦隊女孩們能夠發光發亮的要素之一。在上週主持完後廣受好評的笑笑，表示為了提升主持能力，她在活動前會參考其他主持人影片，並對著鏡子反覆練習，確保表情自然、咬字清晰。她坦言主持挑戰在於控場與臨場反應，必須全神貫注不出錯。笑笑也透露，她未來目標是成為像胡瓜、沈玉琳一樣的專業主持人，對兩位前輩的主持功力十分欽佩。笑笑在主持李雅英的一日店長活動時，其實很擔心失誤而倍感壓力、十分緊張，李雅英體貼地幫她緩解情緒，不僅逗她開心，還細心提供護手霜讓她放鬆。笑笑描述李雅英私下總是充滿魅力、敬業專注，時刻注意鏡頭，讓現場的每一位粉絲都能滿意而歸。當天現場李雅英如姊姊般逗笑笑，工作人員也將她們有趣的互動片段分享至社群平台。粉絲們紛紛表示此次活動值回票價，能同時看到兩位高顏值女孩的互動，直呼組合「太讚了」。此外，笑笑還透露雲豹主場開幕戰將於11月30日登場，電豹女已準備好新舞和帶動曲目，期待能將觀眾的熱情推到最高點。