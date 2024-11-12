我是廣告 請繼續往下閱讀

為鼓勵我國學生赴世界百大攻讀博士學位，教育部與加拿大多倫多大學（University of Toronto）於本（113）年11月12日簽署「臺灣-多倫多大學獎學金」合作協議書，將自115年起提供5名博士生獎學金。本次簽約儀式由多倫多大學國際副校長黃一莊(Joseph Wong)教授代表校方與教育部國際及兩岸教育司李毓娟司長進行簽署，並由加拿大駐臺北貿易辦事處倪傑民(Jim Nickel)代表及教育部葉丙成政務次長見證。黃副校長目前為多倫多大學政治學系以及文理學院蒙克全球事務和公共政策學院教授，曾擔任該校亞洲研究中心主任，對亞洲民主轉型有深入研究。教育部表示，多倫多大學為世界頂尖大學之一，在各項評比排名均居全球前30名，學術聲望備受國際肯定，是加拿大排名最前的大學，也是本百大獎學金合作的首間加拿大大學。該校長期以來與我國學研機構密切合作，並自100年起與本部合作設置「臺灣研究講座」；其以在醫學、工程、電腦科學和社會科學等學科的研究及教學卓越表現而聞名，電腦系榮譽教授Geoffrey Hinton對神經網路技術的貢獻，甫於113年10月獲頒諾貝爾物理獎。教育部為充分發揮政府獎學金效益，現已與22所世界頂尖大學攜手合作設置獎學金，共同出資選送我國優秀學子赴各該校就讀博士班課程，並由教育部負責獎學金甄選報名事宜，入學事宜須逕向各校申請。114年「教育部與世界百大合作設置獎學金甄選」合作學校計有9國21所大學，遍及英國、美國、澳大利亞、法國、比利時、瑞士、荷蘭、日本及韓國，報名期間自113年11月11日至12月5日止（報名網站連結為https://www.scholarship.moe.gov.tw/top100）；與多倫多大學的博士生獎學金合作，將於115年開始(114年11月間開放報名)，歡迎有志赴世界頂尖學府深造的青年學子把握機會，及早準備。